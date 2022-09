Incidente per Gianni Sperti in diretta a Uomini e Donne: studio e web in tilt – VIDEO

Uomini e Donne fa cadere le braccia e anche Gianni Sperti, talvolta, così il suo incidente ha fatto il giro del web

L’opinionista non ne ha potuto più e si è lasciato andare e le immagini che lo vedono protagonista hanno subito fatto il giro dei social. Twitter su questo non perdona e il fedele compagno di Tina Cipollari è già meme.

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che ha visto protagonista il Trono Over con tutti i suoi protagonisti e le loro peripezie. Tutto ha inizio quando Gloria si è seduta al centro dello studio ed ha raccontato di voler mettere fine alla sua frequentazione con Alessandro Vicinanza. Nonostante la decisione della dama, il cavaliere sembra abbastanza sereno, non ha affatto scalpitato per il contrario, perché è propenso a conoscere un’altra dama: Roberta Di Padua che è tornata protagonista dopo la storia che l’ha vista al centro della discussione tra Chiara Rabbi e Davide Donadei.

Il cavaliere con tanta sfrontatezza decide di ballare con Roberta e davanti a tutti le chiede di uscire insieme la sera stessa. Di fronte alle sue parole, Maria De Filippi è intervenuta facendogli notare che fino alla settimana scorsa professava un grande interessamento nei confronti di Ida Platano che, evidentemente, è passata in sordina, ma non per Roberta.

Gianni Sperti vola dalla sedia: tutta colpa di Alessandro

Dopo le parole di Maria De Filippi, Roberta Di Padua chiarisce nuovamente che non è interessata ad un appuntamento con Alessandro, perché non è intenzionata a frequentarlo, se non come amico. La facilità di cambiare idea da un momento all’altro da parte di Vicinanza ha lasciato perplesso l’intero parterre, fino a far volare dalla sedia Gianni Sperti. Durante la discussione con Roberta, infatti, l’opinionista si lascia andare ad un gesto alquanto eloquente: stanco delle solite parole si è gettato per terra.

Ad accorgersi dell’opinionista a terra, al di là di Tina Cipollari, è stato il web che è esploso in una grande ilarità dopo il gesto plateale da parte sua.