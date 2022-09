Arisa e Vito Coppola fanno sognare i loro fan: indiscrezione sensazionale. I due hanno vinto Ballando con le stelle lo scorso anno

Il ballerino e la cantante hanno instaurato da subito un feeling speciale nello show condotto da Milly Carlucci. C’è stata nel corso dei mesi qualcosa più di una semplice amicizia, prima di un allontanamento.

Nel 2021 sono stati i grandi protagonisti di Ballando con le stelle, arrivando ad un inatteso quanto meritato successo. Arisa e Vito Coppola hanno instaurato una sintonia perfetta, nel ballo come fuori, diventando anche più di semplici amici. Un feeling durato per un po’, resistito al post vittoria, prima di un raffreddamento e un conseguente allontanamento. Nonostante tutto, però, anche negli ultimi mesi non sono mancate le parole al miele da ambo le parti in riferimento al partner di danza. Messaggi sui social e attestati di stima, come l’ultimo comparso sul profilo del maestro di ballo il giorno del compleanno di Rosalba Pippa.

La cantante in questo momento si sta dedicando ad Amici, dove è tornata ad essere l’insegnante di canto. Inoltre in queste settimane si sta anche concentrando sul suo prossimo progetto discografico, come raccontato da lei stessa a Oggi.

Arisa e Vito Coppola fanno sognare i loro fan: il legame sentimentale non sembra essersi mai spezzato

Sul settimanale c’è spazio anche per la sfera privata e per Vito.

“Pur dichiarandosi ufficialmente single, è in realtà ancora profondamente legata a lui. Chi la conosce bene sostiene che sia tuttora innamorata del suo Vito e giura che tra loro non sia mai stata davvero scritta la parola fine“.

Per quanto riguarda Coppola, dopo aver abbandonato Ballando con le stelle è arrivata un’altra grande opportunità, ovvero il programma televisivo inglese Strictly Come Dancing in onda sulla rete inglese BBC.

Nonostante gli impegni e le location diverse, però, c’è chi giura che il filo che li unisce a livello sentimentale non si sia mai del tutto spezzato. Tra distanza e difficoltà i due mantengono un interesse reciproco che molto piace anche ai fan sui social. Come coppia sono visti molto bene e la speranza è che prima o poi possano uscire definitivamente allo scoperto.