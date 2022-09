Fase congressuale Pd, partono le candidature: il nodo dei rapporti con i 5 Stelle

È tempo di bilanci soprattutto tra gli sconfitti di queste elezioni che si sono concluse con una larghissima vittoria della coalizione di centrodestra.

Le prime parole di Enrico Letta, front runner della campagna elettorale di centrosinistra e segretario del Pd, sono state chiare: non si ricandiderà alla segreteria del partito. Nella fase congressuale del Pd si pensa anche a riallacciare i rapporti con il Movimento 5 Stelle.

La necessità dei dem è quella di un rinnovo generale, “un congresso profondo”, “un reset”, “una rifondazione”, “un aggiornamento”, “uno smantellamento”. Non basta quindi cambiare il segretario: deve cambiare l’intero partito.

A dirlo sono stati esponenti di spicco, sindaci, amministratori locali, ministri, parlamentari dem. Enrico Letta lavora in silenzio e ha annunciato che fino al congresso continuerà a ricoprire il suo ruolo.

Le candidature per il Nazareno

Nel frattempo fioccano le candidature per il Nazareno. La prima in ordine di tempo è quella di Stefano Bonaccini, sul cui nome punta Base Riformista, area che si raccoglie intorno a Lorenzo Guerini.

“Non è il momento di partire dai nomi e dai cognomi, è un momento di rigenerazione del partito, discutere dei contenuti”, ha dichiarato il governatore dell’Emilia Romagna. In chiave anti-Bonaccini si pensa anche alla sua vicepresidente Elly Schlein, in prima fila durante la campagna elettorale.

Si è guadagnata il titolo di “Alexandria Ocasio Cortez d’Italia”, grazie a un titolo del Guardian che l’ha paragonata alla deputata radicale dei dem Usa.

Il ruolo fondamentale dei sindaci

Il nome di Schlein viene fatto da più parti, ma lei ancora non si è pronunciata in merito. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha affermato: “Dobbiamo avere la capacità di rimettere in moto una speranza, per un popolo arrabbiato e avvilito. Dobbiamo trovare lo spazio per ripensare un soggetto politico che è nato 15 anni fa e che deve riaggiornare il suo pensiero, la sua azione. In questo scenario nessuno si può tirare indietro e i sindaci non possono sottrarsi”.

Non si sottraggono nemmeno Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anzi, né Dario Nardella, primo cittadino di Firenze.