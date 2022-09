GF Vip 7, bufera nella notte: concorrente fuori controllo, vuole uscire!

E’ successo tutto nella notte: al Grande Fratello Vip 7 una delle concorrenti ha sbottato, chiedendo addirittura di lasciare il programma

Solo una settimana di reality show, ma il Grande Fratello Vip 7 già ha innescato diverse bombe che fanno parlare di sé. La situazione all’interno della Casa appare fin da subito molto tesa e scoppiettante.

Gli animi di alcuni protagonisti si sono scaldati fin da subito. A mettere ancor zizzania, come sempre, è però la produzione. Con i video ed i sotterfugi mostrati durante la puntata in diretta di ieri su Canale 5, atti a far esplodere le tensioni.

Le ultime protagoniste in tal senso sono state Ginevra Lamborghini e Sara Manfuso. Alla giovane ereditiera è stato mostrato un video in cui la Manfuso, assieme a Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà, sembravano sparlare di lei ironicamente, prendendola in giro per qualche atteggiamento.

La Lamborghini in diretta ha detto di sentirsi offesa per essere stata punzecchiata alle spalle. Una reazione che ha fatto infuriare la stessa Sara Manfuso, scontenta di essere stata mostrata in certi modi dal GF Vip.

Sara Manfuso non ci sta: punta il dito contro la produzione del GF Vip 7

Proprio durante la notte, in uno degli stacchi pubblicitari, Sara Manfuso ha avuto un brutto sfogo nei confronti della produzione del GF Vip 7. La donna ha fatto chiaramente sapere di non essere d’accordo con questi montaggi video, fatti apposta per far litigare i concorrenti.

La Manfuso ha detto ciò proprio a Ginevra Lamborghini, giustificandosi inoltre rispetto alle parole riferite nella clip: “No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi nulla di più. E comunque figurati Ginevra, si scherza. Io anche a Giaele ho detto di venire da te a chiederti scusa. Le ho detto che non si era comportata bene con te. Non ci sto a passare per arpia“.

Addirittura la Manfuso ha minacciato di uscire dal GF: “Io ho sbagliato a venire e ora vado via subito proprio. Non ci sto mi fanno sembrare l’arpia della situazione e non mi va. Sono delusa e mortificata perché viene fuori una roba che non esiste. Guardate che non ci sto qui a fare il capro espiatorio. Essere dipinta così. Hanno fatto un montaggio contro di me“.