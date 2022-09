GF Vip, che rischio per l’ex concorrente: “La chirurgia mi ha rovinata”

Spuntano le dichiarazioni private ed intime di una protagonista del GF Vip, la quale ha ammesso di aver rischiato grosso con i ritocchi

Uno degli argomenti principe di questo periodo a livello di novità e gossip è certamente il Grande Fratello Vip. La settima edizione del reality show è iniziata la scorsa settimana, con puntate già scoppiettanti ed ospiti illustri.

Ma a far parlare di sé quest’oggi è stata una vecchia conoscenza del GF Vip. Una donna che lo scorso anno è entrata nella Casa diretta da Alfonso Signorini, facendosi conoscere al grande pubblico e ricevendo anche ottimi consensi, per bellezza e personalità.

Ci riferiamo a Sophie Codegoni. Ex tronista di Uomini e Donne e partecipante al GF Vip 6, dove fra l’altro ha trovato l’amore, conoscendo all’interno del reality il suo attuale compagno Alessandro Basciano.

La confessione di Sophie Codegoni al GF Vip: ha rischiato grosso con i ritocchini

In queste ore è spuntata una rivelazione da parte di Sophie Codegoni, la quale ha fatto sapere di avere ricevuto sui social moltissime critiche. Il motivo? I ritocchini estetici a cui l’ex gieffina si è sottoposta nel corso degli anni.

Infatti, quando la Codegoni è apparsa a Uomini e Donne la prima volta, aveva qualcosa di particolarmente diverso nel viso. Soprattutto su bocca e labbra, difatti Sophie ha ammesso di essersi ritoccata queste ultime in più occasioni.

Ma la giovane donna ha capito di esagerare: “I miei amici, la mia famiglia, i social. Tutti giudicavano queste labbra. Li ho mai ascoltati? No. Ma io mi stavo rovinando. Rifacevo le labbra e diventavo brutta. Avevo queste labbra, ho iniziato a rifarle e mi stavo deformando. Tutti i miei amici, tutta la mia famiglia, tutti i miei affetti, tutti sui social giudicavano il fatto che io mi stessi rovinando, che avevo le labbra troppo grandi, che avevo le labbra storte. Non li ho mai ascoltati”.

Sophie Codegoni ha esagerato con la chirurgia sulle labbra, passando da una bocca naturale e senza problemi al rischio di averne una storta ed esageratamente gonfia. L’ex tronista lo ha capito e ha scelto di tornare sui suoi passi, riproponendo così delle labbra naturali: “Me l’hanno detto per anni e per anni me ne sono sbattuta. Anzi, più mi dicevano così e più le rifacevo. Finché ho deciso, mi sono guardata allo specchio e ho detto: “Ma perché?”. Togliamole e vediamo. Però è una cosa, secondo me, che ti deve arrivare da sola”.