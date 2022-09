“Tutto sulle spalle di un povero ragazzo”, Elenoire Ferruzzi incastrata: una clip svela il suo piano

Quanto accaduto nelle ultime ore nella casa del GF Vip ha dell’assurdo ed Elenoire Ferruzzi si è resa protagonista di un teatrino pietoso

La casa del Grande Fratello VIP ha ospitato un teatrino pietoso che ha fatto scatenare l’ira dei telespettatori sul web. Twitter, in questo senso, sta fungendo da palcoscenico per tutte le vicissitudini oltre la porta rossa.

A seguito della puntata di giovedì 22 settembre, gli animi tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino si sono un po’ scaldati. Tra i due c’è una complicità evidente che, però, agli occhi del tronista di Uomini e Donne è una semplice amicizia, per quel che riguarda l’attrice è ben chiaro che lui provi interesse per lei. Com’è noto, Salatino ha Soraya che lo segue da casa e lungi da sé far passare un messaggio completamente sbagliato su un rapporto che lui ha nutrito con tanto bene ed ingenuità.

Evidentemente -ma non vuole ammetterlo- Elenoire ha frainteso i gesti amichevoli e scherzosi da parte di Luca Salatino accusato duramente di essere “come tutti gli altri” e di nascondersi perché non vuole accettare che gli piaccia un transessuale. Quanto è accaduto ieri pomeriggio, tuttavia, ha dell’assurdo.

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino ai ferri corti: l’attrice svela il piano

SEGNALO LUCA SALATINO E ELENOIRE FERRUZZI DI NUOVO A COLLOQUIOOOOOOO#GFVip pic.twitter.com/ejuGonKpfP — TrashTV (@TrashTVItalia) September 24, 2022

Quello che sembrava un pacifico chiarimento tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino si è trasformato in un teatrino pietoso che ha fatto particolarmente inasprire l’opinione pubblica. In particolare, con un fare alquanto aggressivo, l’attrice accusava -neppure tanto velatamente- l’ex tronista di essere transfobico e di non accettare il fatto che gli piacesse un transessuale, quando lo stesso Salatino ribatteva che il problema non è mai stata Elenoire, quanto il fatto che lui ha agito sempre e soltanto in amicizia perché felicemente fidanzato.

L’attrice sembra aver preso ancora peggio le risposte di Luca e ad un certo punto in casa regnava il caos. Da un lato Elenoire faceva leva sulle sue esperienza di vita e su tanti uomini che si sono nascosti dietro un dito, dall’altro Luca Salatino ha messo in chiaro il bene che le vuole, ma che ama un’altra persona.

Un discorso molto acceso che è finito molto male, con Antonino Spinalbese che ha provato a fare da paciere e si è preso più strigliate contemporaneamente. Come ha fatto notare Deianira Marzano, ad un certo punto, quando gli animi si erano più o meno calmati, la stessa Elenoire parlando con uno dei coinquilini ha affermato:

La gossippara del web ha poi fatto una giusta osservazione: “Sulle spalle di quel povero ragazzo, vergognatevi”.