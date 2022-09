PC e dispositivi a prezzi stracciati: arriva la settimana dei super sconti Huawei

Grandissime occasioni in settimana per chi vuole cambiare telefonino o dispositivi mobili: ecco dove provare ad acquistare a prezzi ottimi

La crisi dei prezzi e dei materiali, dovuta soprattutto alla guerra che si sta svolgendo da troppi mesi in Ucraina, sta mettendo in ginocchio il mercato occidentale. Anche per quanto riguarda la tecnologia ed i dispositivi elettronici.

Molte aziende tech dunque stanno vivendo un periodo delicato. Le stime di mercato e la mancanza di materiali per aumentare e migliorare le proprie produzioni sono piuttosto evidenti.

Ma c’è chi sta provando ad arginare questa crisi, provando a reagire con delle iniziative che possono far bene sia ai consumatori, sia all’azienda stessa. Ci riferiamo a Huawei, la nota casa produttrice cinese di elettronica, la quale si è già guadagnata una buona fetta di mercato da anni.

Huawei e l’accordo con Amazon: via alla settimana degli sconti cinesi

L’idea lanciata da Huawei riguarda una serie di promozioni e sconti sui propri prodotti, lanciati attraverso la piattaforma più nota di shopping on-line. Vale a dire Amazon, che in questi giorni propone offerte davvero importanti.

Huawei ha lanciato la settimana cinese degli sconti proprio tramite Amazon. Moltissimi prodotti, dal 19 al 25 settembre, si possono trovare in offerta e con prezzi a dir poco stracciati, per evitare che i consumatori evitino di acquistare dispositivi tech per via del rincaro generale.

Basti pensare agli ottimi sconti sui laptop ed i PC di marca Huawei. I Matebook della azienda cinese, delle serie 14 o 15, appaiono scontatissimi: 20-30% di sconto sulla cifra originale, che può certamente interessare a chi ha bisogno di cambiare il computer professionale in questo periodo.

Oppure i router wi-fi per le proprie case. Huawei propone almeno 50-60 euro di sconto su tali prodotti, atti a migliorare la ricezione del segnale internet per appartamenti o uffici.

Senza dimenticarci degli Huawei MatePad, ovvero i tablet prodotti dall’azienda cinese che fanno certamente concorrenza importante alle altre marche elettroniche. Addirittura si arriva al 40% di sconto in atto per questa tipologia di prodotti. Insomma, una settimana conveniente e preziosa per chi apprezza la attrezzature Huawei e ha bisogno di fare un restyling dei propri dispositivi.