Gelo tra le sorelle Lamborghini: perché Ginevra ed Elettra non si parlano più

La verità sul litigio terribile tra le due sorelle Ginevra ed Elettra Lamborghini, le quali sembra non si parlino ormai da diversi anni

Ieri ha fatto il suo debutto al GF Vip 7 una delle concorrenti più attese di questa nuova edizione del reality show. Vale a dire la giovane Ginevra Lamborghini, cantante ed ereditiera della nota azienda automobilistica.

L’intento di Ginevra Lamborghini è quello di farsi conoscere al grande pubblico. Ha accettato l’invito di Alfonso Signorini per provare a farsi strada nel mondo dello spettacolo, anche se in passato ha già pubblicato alcune hit canore personali.

Ovviamente il nome della giovane new entry è accostato a quello della sua più nota sorella. Elettra Miura Lamborghini, la showgirl e cantante che da anni fa spesso parlare di sé, sia per i programmi televisivi che l’hanno vista come protagonista, sia per alcune hit estive che hanno fatto ballare mezza Italia.

Ginevra ed Elettra Lamborghini non si parlano dal 2019: il motivo è asssurdo

Il fatto sorprendente è che Ginevra ed Elettra Lamborghini non hanno al momento alcun tipo di rapporto. Le due sorelle non si parlano né frequentano da tempo, come spiegato da Ginevra (la maggiore) nel suo video di presentazione del GF Vip 7.

“Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Io penso a quanto tempo sto sprecando, io le scrivo ma lei mi ha bloccato ovunque, mi ha bloccata su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici. Lei non mi vuole a Natale, non mi vuole a Capodanno. Facciamo i Natali separati dal 2019. Io non la vedo e non la sento dal 2019 e io ci ho provato, a suon di lettere, a suon di tentativi. Il motivo? Non lo so, ma secondo me non lo sa nemmeno lei…”.

Una rottura che Ginevra non ha spiegato ancora per bene, magari avrà tempo di farlo durante la permanenza nella casa del GF Vip. Ma il blogger ed opinionista Amedeo Venza ha fatto chiarezza, svelando i motivi della lite tra le Lamborghini.

“Dicono che tutto è nato perché Ginevra stava iniziando la carriera da cantante dopo di Elettra, a quanto si dice aveva anche ingaggiato un manager e stava incidendo il primo singolo. Quando Elettra è venuta a saperlo (perché Ginevra ha fatto tutto all’insaputa di Elettra) si è infuriata e le ha imposto di smettere, poi da lì la rottura totale e non si sono più parlate”. Motivi dunque di carriera dietro alla presunta rottura tra le due ereditiere.