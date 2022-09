Terribile lutto per una stella della Nazionale italiana: che tragedia

Un terribile lutto ha colpito una delle stelle della Nazionale Italiana. In queste ore il mondo del calcio si è stretto intorno a lui.

Una notizia ha messo sotto choc il mondo del calcio, visto che nelle ultime ore una stella della Nazionale Italiana di Calcio ha subito un terribile lutto: la moglie ha infatti perso il bambino che aveva in grembo.

Una triste notizia ha colpito il mondo del calcio mondiale ed in particolare del calcio italiano. Infatti in questi giorni dagli Usa era giunta notizia di un Lorenzo Insigne che si era allontanato dall’attività calcistica per stare vicino alla famiglia. Adesso è spuntato fuori il motivo, visto che l’entourage del calciatore ha rivelato che la moglie dell’ex capitano del Napoli, Genny Darone, ha perso il bambino che portava in grembo.

La moglie del calciatore campione d’Europa era incinta da sei mesi, ma la gravidanza ha improvvisamente subito delle complicazioni, fino ad arrivare al triste epilogo. Sarebbe stato il terzo figlio della coppia, dopo Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Questa notizia ha comprensibilmente scosso tutta la famiglia di Insigne. Infatti il giocatore è arrivato anche ad allontanarsi da tutte le attività con la franchigia canadese. Andiamo quindi a ripercorrere cos’è successo al calciatore negli ultimi giorni.

Lutto per la Nazionale Italiana: la moglie di Insigne perde il bambino

La scomparsa prematura del bambino ha sconvolto comprensibilmente Lorenzo Insigne e tutta la sua famiglia. Infatti proprio il lutto ha portato il campione italiano a prendersi un periodo di pausa a dal calcio. Il Toronto Fc aveva anticipato con una nota ufficiale lo scorso 8 settembre che Insigne stava affrontando “una delicata situazione familiare”. Inoltre sempre la franchigia canadese aveva comunicato che non si sarebbe allenato e che Domenico Criscito sarebbe stato accanto all’amico e compagno di squadra in un momento così complicato.

Per rispetto della privacy del calciatore, il club aveva scelto di non rilasciare ulteriori commenti. Inoltre è facile pensare che l’esclusione di Lorenzo Insigne dai convocati per la Nazionale di Roberto Mancini sia dovuto proprio a questo triste lutto che lo ha colpito. Il campione azzurro era reduce da un ottimo inizio di stagione in Mls dove era riuscito a realizzare già sei reti e due assist. Inoltre proprio Insigne rese pubblica la gravidanza della moglie lo scorso mese di agosto, esultando dopo la rete segnata al Nashville con l’eloquente gesto del pallone sotto la maglia a raffigurare un pancione.