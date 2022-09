Uomini e Donne, fra Andrea Nicole e Ciprian è tutto finito? L’indizio

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim si sono lasciati? Questo è quanto hanno iniziato a sospettare diversi ammiratori della coppia nata a Uomini e Donne. Ecco cosa sono riusciti a scoprire mettendo insieme una serie di indizi.

Sono sempre gli ammiratori più fedeli che di solito riescono a notare dai piccoli dettagli quando c’è qualcosa che non funziona o se c’è una gravidanza non ancora dichiarata. Nel caso dell’ex tronista Andrea Nicole Conte e del suo corteggiatore Ciprian Aftim sembrerebbe che purtroppo la coppia abbia deciso di separarsi da circa un mese.

Sia Andrea Nicole che Ciprian, da diversi mesi, stanno cercando di gestire i propri profili social in maniera più professionale, proteggendo la loro privacy. Dai loro spostamenti, però, i fan sarebbero riusciti a capire che c’era qualcosa di strano. La coppia, infatti, è sempre apparsa insieme nelle Storie Instagram loro e di quelle degli amici fino ad agosto.

Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati?

La coppia sembrerebbe essere andata insieme in Puglia, dove abita la nonna di Andrea Nicole. Questo sarebbe testimoniato da una diretta di Samuele Carniani, dove sono apparsi entrambi, anche se in momenti diversi. Dopo le vacanze in Puglia, la coppia sarebbe dovuta andare a Roma per riunirsi con alcuni parenti di lui.

È proprio qui che Il vicolo delle news inizia a sottolineare come sia successo qualcosa di strano. Sembrerebbe che Ciprian Aftim sia andato a Roma da solo, mentre Andrea Nicole sarebbe rimasta in Puglia. L’ex tronista di Uomini e Donne, da allora, non sarebbe più tornata a Roma, dove da qualche mese conviveva con il suo corteggiatore.

Un indizio che suggerisce che ci sia qualcosa che non va

Andrea Nicole è successivamente tornata a Milano, la sua città. Una foto di sua mamma testimonierebbe che l’abbia accompagnata proprio Ciprian in questo viaggio. Da allora, parrebbe proprio che lei non sia più andata a Roma. La conferma arriverebbe anche da quanto detto nel corso di una diretta da parte di una sua amica.

Durante il suo trono a Uomini e Donne, Andrea Nicole ha stretto un rapporto particolare con Roberta. È stata proprio lei ha confermare nel corso di una diretta sui social network che la sua amica ora si trovava al nord e che per diverso tempo non avrebbe avuto l’occasione di vederla. Speriamo che l’ex tronista non abbia problemi familiari o con Ciprian.

Ecco uno degli ultimi messaggi condivisi da Andrea Nicole su Instagram: avrebbe di nuovo la febbre, ma non ha specificato se si tratti di Covid.

Qui sotto, la video-dedica che Andrea Nicole ha fatto a Ciprian poco dopo la fine della loro esperienza a Uomini e Donne: “Il mio ieri, il mio oggi e il mio domani. Se qualche anno fa mi avessero detto che ad un certo punto della mia vita avrei avuto al mio fianco un uomo come te mi sarei fatta una grassa risata credendo fosse impossibile“.