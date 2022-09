Harry e Meghan shock: la decisione di re Carlo sconvolge il Regno Unito

La decisione di re Carlo ha davvero sconvolto i sudditi inglesi. Ecco cosa avrebbe deciso di fare il figlio di Elisabetta II con Harry e Meghan adesso che ha acquisito i poteri da re del Regno Unito.

La speranza di Harry e Meghan, a pochi giorni dalla morte della regina Elisabetta, è già svanita. Dopo il loro trasferimento in America, come hanno lamentato più volte, le relazioni con la Royal Family sono diventate sempre più difficili. La duchessa di Sussex ha anche raccontato che i rapporti fra suo marito ed il padre sono completamente interrotti.

Harry e Meghan hanno dovuto rinunciare al titolo di senior royal subendo delle pesanti conseguenze. Lui ha dovuto lasciare il corpo militare, che per sua ammissione lo aveva aiutato tanto a maturare nei momenti più difficili della sua vita. Entrambi, invece, hanno perso i ruoli di prestigio in numerose associazioni ed enti no profit.

La decisione di re Carlo con Harry e Meghan: incredibile

È proprio l’impossibilità di poter continuare l’attività filantropica come quando erano senior royals che sembra non piacere a Meghan ed Harry. Diversi tabloid americani hanno riferito in più occasioni che l’ex attrice di “Suits” avrebbe cercato di mantenere lo scontro con la casa reale inglese su un livello molto basso, proprio per non perdere il titolo di duchessa.

La Markle sembra tenere molto al suo titolo nobiliare: si presenta infatti come duchessa di Sussex ad ogni evento ufficiale a cui partecipa. Sia Harry che Meghan speravano di poter riallacciare i rapporti con la famiglia reale dopo al morte di Elisabetta, ma la decisione di re Carlo III ha sconvolto il Regno Unito. Sembra sempre più difficile che i genitori di Archie e Lilibeth possano realizzare il loro sogno, ovvero fare i senior royals part-time.

Harry farà battaglia con il Ministero dell’interno per la scorta ai figli?

La decisione di Carlo, già ampiamente annunciata dalla stampa inglese, è quella di tenere i costi della Royal Family sotto controllo. Pare dunque impossibile che possa riabilitare Harry e Meghan, perchè questo comporterebbe di conseguenza un aumento dei costi. Inoltre, il marito di Camilla avrebbe anche negato il titolo di Altezza Reale a Lilibeth e Archie.

Avere il titolo di Altezza Reale, come spiega il The Sun, significa poter avere la scorta pagata dai contribuenti del Regno Unito. I figli di Harry e Meghan, che dopo la morte di Elisabetta II sono diventati principi, non ne potranno usufruire. Rimane da capire se il secondogenito di Carlo vorrà fare battaglia come ha già fatto per la sua scorta.

