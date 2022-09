Ballando con le stelle 2022, clamorosa decisione della Rai: è la prima volta in assoluto. Una novità che Milly Carlucci non aveva mai utilizzato

Tra i nuovi concorrenti della prossima edizione c’è anche Enrico Montesano. Proprio in riferimento all’attore c’è un retroscena che sta facendo parecchio discutere nella tv di stato.

Il prossimo 8 ottobre prenderà il via la diciassettesima edizione di Ballando con le stelle. Dal 2005 lo show condotto da Milly Carlucci è il clou del sabato sera televisivo. Un record di ascolti dietro l’altro, con una passerella di personaggi vip davvero invidiabile. Dai grandi protagonisti dello sport, agli attori più famosi del cinema italiano e internazionale, fino a presentatori e ballerini. Quest’anno, nel consueto ricircolo di volti noti, troveremo su Rai 1 gente del calibro di Iva Zanicchi, Alessandro Egger, Dario Cassini, Alex Di Giorgio, Giampiero Mughini, Paola Barale ed Enrico Montesano. Proprio quest’ultimo è finito nell’occhio del ciclone per una polemica interna alla Rai che Milly Carlucci deve cercare di risolvere prima del via.

Come riportato nell’ultimo numero del settimanale Oggi, all’interno della rubrica “Forse non tutti sanno che”, Alberto Dandolo ha infatti sottolineato: “Ha suscitato molte polemiche in rete, e più di qualche malcontento nella dirigenza Rai, la notizia della partecipazione di Enrico Montesano alla prossima edizione di Ballando con le stelle”.

Ballando con le stelle 2022, clamorosa decisione della Rai: riguarda la presenza di Enrico Montesano nello show

Ma quale è il vero problema? Il nodo è legato alle dichiarazioni e alle prese di posizioni prese dal noto attore romano durante la pandemia. Le sue teorie sul lockdown, i vaccini, i possibili complotti e la gestione del Covid in questi 2 anni. Di certo non una visione mainstream, che ha fatto parecchio discutere.

“Montesano – si legge su Oggi – avrebbe richiesto di inserire nel suo contratto una clausola a tutela di eventuali strumentalizzazioni relative alle sue posizioni in ambito sanitario”. Vedremo se alla fine si riuscirà ad accontentarlo su questo aspetto, prima del via delle riprese delle prove che sono previste dal prossimo 19 settembre.

Assieme a Milly Carlucci e ai giudici, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, ci sarà anche Alberto Matano, che continuerà a commentare la gara in compagnia di un ospite diverso ogni puntata.