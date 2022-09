Manuel Bortuzzo-Lulù Selassié, in arrivo una scelta da brividi: fan emozionatissimi. Quello che accadrà potrebbe cambiare le carte in tavola

La principessa di origine etiope non ha mai dimenticato il suo grande amore dentro la casa del GF Vip. Ora a testimoniarlo ci sarebbe anche un’iniziativa davvero clamorosa.

Sono stati senza dubbio la coppia più chiacchierata dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tra alti e bassi Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo avevano trovato l’amore reciproco a Cinecittà. Anche dopo essere usciti dall’esperienza del reality di Mediaset, hanno continuato la loro frequentazione, andando a vivere insieme a Roma. Il passare delle settimane li ha però allontanati, fino alla rottura definitiva. A quanto pare sembra sia stato più lui a porre fine alla relazione, con la principessa ereditiera di origine etiope che ci sarebbe rimasta anche piuttosto male. A testimoniare il fatto che lei non lo abbia del tutto dimenticato potrebbe esserci a breve anche una clamorosa scelta che riguarda il futuro professionale di Lulù. Si perchè la mezzana delle sorelle Selassié è attesa dal lancio del suo primo singolo, che dovrebbe affermarla nel mondo della musica. Nelle varie storie su Instagram, i fan le chiedono informazioni a riguardo e lei è pronta a rispondere.

Lulù Selassié, la sua prima canzone sarà dedicata a Manuel Bortuzzo? La risposta sui social

Lo stile dovrebbe essere un classico “R&B”, con temi trattati quali “l’amore, la dolcezza e la purezza”, tutti spunti che non possono riportare alla storia con Manuel. I fan pensano sia proprio un modo di rielaborare la relazione con il nuotatore, svelando magari anche qualche lato nascosto. Con Lulù non dovrebbero esserci coinvolte anche Clarissa e Jessica, come confermato da lei stessa. Le sorelle non faranno parte di questo primo singolo in lavorazione.

Sarà un’opera solo sua. A domanda specifica di qualche follower su Instagram se il brano farà riferimento diretto a Manuel Bortuzzo, la princess ha preferito glissare. La canzone parlerà di “mie emozioni”, spiega l’ex gieffina e di “amore deep”.

Ma questo amore per la musica da quando è nato? Lulù confessa: “In realtà non l’ho deciso adesso, studio canto da tanti tanti anni e il mio sogno sin da piccola è sempre stato diventare una cantante, quindi non è una cosa che ho deciso di fare da poco tempo, anzi. È da anni che sogno questo momento. Io sono un’artista e ho l’anima da artista, nessun’altro mestiere potrebbe rispecchiarmi meglio di questo che sto intraprendendo. My world”.