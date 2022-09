“Non mi va di parlarne”, è tutto finito? La discutissima coppia di Amici si è lasciata!

Da tanti erano amati, ma da molti altri discussi: la coppia di Amici sembra essere arrivata al capolinea dopo poco tempo

Una delle coppie che, stranamente, non è nata all’interno del talent show, ma una volta usciti fuori ed essersi frequntati. Tuttavia, lei stava con un altro protagonista della scorsa edizione e questo ha fatto molto discutere.

Cosmary e Nunzio sono diventati una coppia chiacchieratissima degli ultimi tempi. Tutto è nato dall’addio della ballerina ad Alex e successivi piccoli indizi che l’avrebbero vista insieme al ballerino di Amici, fin quando i due sono stati paparazzati insieme, seppur in atteggiamenti non strettamente intimi. La coppia non è mai uscita ufficialmente allo scoperto, ma le indiscrezioni erano così tante che ad un certo punto non si poteva pensare altrimenti.

La situazione non è particolarmente piaciuta a coloro che hanno sempre supportato Alex Wyse e quindi anche la sua vecchia relazione, pertanto i due ballerini hanno ricevuto una serie di critiche che potrebbero anche essere il motivo per cui insieme hanno deciso di non uscire mai allo scoperto. Tuttavia, sembrerebbe che i due non avranno mai il piacere di esporsi al pubblico perché alcuni indizi fanno pensare che l’amore sia già finito.

Nunzio e Cosmary si sono già lasciati? Gli indizi social

I fan molto attenti della coppia hanno notato qualche strano movimento social da parte di Nunzio e Cosmary che potrebbero aver smesso di frequentarsi. Dopo un’estate all’insegna di segnalazioni che li vedevano insieme, adesso sembra essere tutto finito. Ciò che alcuni utenti hanno notato sono le parole un po’ misteriose da parte del ballerino stesso che, nei giorni scorsi, ha pubblicato una frase un po’ ambigua: “So chi è falso e chi è vero, sto solo al gioco, rilassati”. Chi era il destinatario? Non è dato sapersi, ma non finisce qui, perché le segnalazioni adesso arrivano eccome, ma circa una loro separazione.

Soltanto 10 giorni fa, Nunzio è stato ospite di Lorella Cuccarini a Dimmi di te ed aveva dichiarato: “Dell’amore non mi va di parlarne perché sono scettico, ero un po’ scettico sull’argomento però ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo. Quando tu vuoi bene ad una persona nella vita penso che non c’è niente di più bello e vero. E soprattutto è ancora più bello quando è inaspettato. Quando arriva dal nulla dici ‘aspetta un attimo’ però non lo puoi controllare”.