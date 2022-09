Beautiful anticipazioni, gesto estremo di Ridge: stravolta l’intera trama

Un gesto estremo di Ridge rischia di stravolgere l’intera trama della nota soap opera Beautiful: scopriamo cosa succederà nei prossimi episodi.

Sono sempre tanti i colpi di scena in Beautiful ed adesso un gesto estremo di Ridge rischia di stravolgere tutta la narrazione della soap opera statunitense. Andiamo quindi a vedere cosa succederà al protagonista indiscusso.

In rete sono spuntate le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful. Infatti queste rivelano che Ridge prenderà nei prossimi mesi una decisione clamorosa che sconvolgerà gli equilibri della sua famiglia. Nelle puntate attualmente in onda Ridge e Brooke si sono riconciliati e vanno d’amore e d’accordo. Mentre invece negli Stati Uniti un ritorno di Taylor ha ricostituito il famoso triangolo. Quindi Ridge, rimasto deluso dal comportamento di Brooke, avrà un momento di debolezza con Deacon e finirà nelle braccia di Taylor.

I due ex coniugi, quindi, si scambieranno un bacio appassionato nella romantica cornice di Montecarlo dove entrambi si recheranno per stare vicino alla figlia Steffy in lutto per la presunta morte di Finn. Quindi adesso Ridge si troverà a scegliere tra le due donne più importanti della sua vita. Il protagonista quindi sarà chiamato a scegliere tra Brooke, suo primo grande amore, o Taylor, madre di 3 dei suoi figli.

Beautiful, le anticipazioni delle puntate americane: Ridge dovrà fare una scelta

Nel corso della serie straniera della soap americana Brooke e Taylor pretenderanno che Ridge prenda una posizione netta sull’affidamento di Douglas. Da una parte quindi vedremo Thomas che vorrà riavere suo figlio, mentre invece dall’altra Hope non è d’accordo. Taylor, come da pronostico, appoggerà la posizione del figlio. Brooke e Liam, invece, si batteranno per far si che il bambino rimanga con Hope. I due non hanno ancora cambiato idea sul giovane stilista della Forrester e ritengono che la richiesta di affidamento nasconda la solita ossessione per Hope. A schierarsi dalla parte di Liam e Brooke ci sarà anche Bill Spencer.

Ovviamente poi ci sarà spazio anche per Sheila Carter. La donna farà finta di essere stata sbranata da un orso, invece è viva e vegeta e rimarrà a Los Angeles sotto mentite spoglie. Grazie ad un travestimento, la Carter riuscirà anche a sedurre Deacon. L’uomo solo la mattina dopo scoprirà l’inquietante verità, riconoscendo Sheila nel suo letto. Proprio in quel momento busserà alla porta di Sharpe sua figlia Hope ma non riconoscerà Sheila che si presenterà come Nicolina. Hope però non si farà sfuggire i dettagli familiari nella nuova fiamma del padre.