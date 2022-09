Anticipazioni Una Vita, Genoveva prende la decisione definitiva: Aurelio l’ha vinta

Genoveva cederà ed Aurelio l’avrà vinta: tutte le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita su Canale 5

È difficile mettere Genoveva in un angolo, eppure questa volta si è lasciata convincere da Aurelio: una decisione che sembra ormai essere irreversibile. Felipe avrà, invece, qualche problema di cuore da risolvere.

Nelle prossime puntate di Una Vita, vale a dire quelle programmate da lunedì 12 a sabato 17 settembre su Canale 5, Genoveva tonerà protagonista insieme ad Aurelio. Negli episodi passati abbiamo assistito alla scoperta della gravidanza di Genoveva e la tragicità che ne è conseguita, ma Aurelio ha sempre specificato una cosa: se è vero che è lui il padre, allora lei non potrà scegliere di non portare la gravidanza a termine. Quando scopre la richiesta di Aurelio, la Salmeron non sembra essere convinta nel fare un passo verso di lui fin quando non viene minacciata e costretta a tenere il bambino.

Nonostante la fermezza della dark lady, a nulla può di fronte le minacce di Aurelio e decide di non abortire. Il Quesada non ha alcuna intenzione di sorvolare su quanto stava per commettere Genoveva e decide di recarsi da Ignacio, accusandolo di voler favorire l’aborto di sua moglie.

Anticipazioni Una Vita, brusco tentativo di furto: Azucena ferma tutto

Finalmente Azucena riesce a mettere in scena il ballo di derivazione jazzistica che sta avendo un gran bel successo, fin quando a rovinare tutto ci pensa un tentativo di furto. È nel bel mezzo della paura che verranno a galla due tratti caratteristici di Guillermo e Angel: da un lato la temerarietà, dall’altro la vigliaccheria, dimostrando di essere due personaggi totalmente opposti. A seguito di ciò, Azucena non ce la farà più a tenere a bada i suoi sentimenti ed esplode: rivelerà a Valeria di provare qualcosa di intenso per Guillermo e chiude definitivamente con Angel.

Lolita, in tutto ciò, noterà una certa affinità tra Felipe e Dori che la indisporrà: soltanto successivamente l’Alvarez-Hermoso rivelerà di provare dei forti sentimenti per lei, a Lolita. Quando, però, Felipe chiederà a Dori di andare a vivere insieme, quest’ultima rifiuta.