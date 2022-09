Caterina Balivo, inaspettato addio all’orizzonte: i fan tremano. La conduttrice de La7 ha lasciato intendere che potrà accadere presto

L’ex volto della Rai e di Tv8 è attesa dal nuovo preserale della tv di Urbano Cairo, Lingo-Parole in gioco. Per quanto riguarda la sua conferma al Cantante Mascherato, invece, sorgono dubbi.

Senza vie di mezzo. Verrebbe da definire così il recente passato e il presente televisivo di Caterina Balivo. La bella e brava conduttrice campana, si è assentata dal piccolo schermo per un paio d’anni, durante i periodi più duri della pandemia di Covid. Una pausa riflessiva e di vicinanza alla famiglia che le ha fatto molto bene e che le ha consentito di tornare più carica che mai in questo 2022. Prima si è dedicata allo show di Tv8 Chi vuole sposare mia mamma? Dopo di che si è spostata su Rai2 con Help-Ho un dubbio. Ora invece sarà la volta de La 7, con il gioco preserale Lingo- Parole in gioco, in onda dopo il Tg di Mentana da lunedì 12 settembre. Intervistata dai colleghi di TvBlog, la Balivo ha confessato alcuni particolari professionali della sua nuova avventura.

Caterina Balivo, inaspettato addio a “Il Cantante Mascherato”?: la sua risposta

“Per ora il mio focus è fare bene Lingo, poi per tutto il resto lascio che a comunicare il numero di puntate, eventuali nuove edizioni o cose tecniche siano i dirigenti. Peraltro sono appena arrivata a La7, quindi preferisco concentrarmi sul presente e non sul futuro“. Per lei sarà un bel banco di prova visto che solitamente i quiz show in Italia sono stati affidati sempre a figure maschili.

Da Mike Bongiorno a Pippo Baudo, passando per Carlo Conti, Amadeus, Gerry Scotti e Paolo Bonolis, solo per citarne alcuni. Una sfida che la presentatrice di Aversa non vede l’ora di cogliere:

“Da sempre amo provare a fare un game. In quella fascia di palinsesto ci sono sempre uomini, quindi è anche una sfida per vedere se è un caso oppure no“.

In molti sì sono però domandati se questo impegno potrebbe toglierla definitivamente dal cast de “Il Cantante Mascherato”. Su questo Caterina ha voluto glissare, lasciando però qualche dubbio in più: “Non lo so, per ora penso solo al lavoro su La7″. Insomma i suoi fan dovranno avere pazienza per capire se veramente non sarà più una dei giurati dello show di Milly Carlucci. Intanto dalle 19 di lunedì la vedremo a Lingo.