Carlo, l’ordine perentorio a Harry: cosa ha chiesto di fare il nuovo re

Il nuovo re d’Inghilterra, Carlo III, avrebbe dato subito un ordine perentoria a Harry mentre la regina Elisabetta stava morendo. Ecco l’incredibile retroscena.

Sembra evidente che Meghan ed Harry stiano lavorando da mesi per allentare le tensioni con la famiglia reale inglese. Ad inizio settembre la coppia era volata dagli Stati Uniti all’Europa, per una serie di eventi pubblici. Il fatto che la loro agenda non fosse così piena ha subito fatto pensare che volessero anche incontrare privatamente la Royal Family.

L’8 settembre è arrivata la notizia che la salute della regina Elisabetta II preoccupava i suoi medici. Immediatamente tutti i senior royals si sono precipitati al suo capezzale nel castello di Balmoral, in Scozia. Meghan ed Harry, nel momento in cui sono andati a vivere al di fuori del Regno Unito, hanno cessato di essere senior royals e non erano presenti.

L’ordine di Carlo ad Harry spiazza i sudditi

Ha fatto molto discutere l’assenza di Kate Middleton e Meghan Markle nel castello di Balmoral, proprio mente la regina Elisabetta si stava spegnendo. Secondo quanto rivela Tatler, la moglie di William sarebbe mancata perchè l’8 settembre era il primo giorno di scuola del figlio George, ed ha voluto rimanere insieme ai figli.

Sembrerebbe invece che sia stata la stessa Meghan a prendere la decisione di non andare al castello di Balmoral. Sia lei che il marito Harry si trovavano proprio a Londra, a circa otto ore di auto e un paio di ore d’areo dalla regina Elisabetta. I duchi di Sussex hanno annullato il loro impegno con i Well Child Awards che li aveva riportati a Londra.

Il retroscena che sarebbe emerso dopo la morte di Elisabetta

Poco dopo la morte della regina sarebbe emerso un retroscena che, se fosse confermato, sarebbe davvero incredibile. I paparazzi hanno subito notato che Harry non è arrivato al castello di Balmoral nella macchina guidata dal fratello William, dove invece c’erano i senior royals. Secondo Page Six Meghan Markle non sarebbe stata esclusa, e neanche Harry.

Il The Sun ha rivelato che invece Carlo avrebbe detto chiaramente ad Harry che, in un momento così doloroso e triste, Meghan non sarebbe stata la benvenuta. Questo ordine perentorio del nuovo re al figlio Harry non avrebbe avuto come oggetto nessuna antipatia personale nei confronti di Meghan, ma solo la necessità di tenere riservato quel momento.