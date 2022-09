Uomini e Donne, addio alla coppia storica: erano “sopravvissuti” anche a Temptation Island

Niente da fare per la coppia, ci hanno provato fino alla fine, dopo l’amore nato nello studio di Uomini e Donne sono giunti al capolinea

Una grande delusione per i fan della coppia che ci hanno creduto fino alla fine, perfino dopo averli visti insieme a Temptation Island che, per antonomasia, non è affatto semplice come reality show.

Le voci di crisi si erano fatte sempre più insistenti negli ultimi tempi, a tal punto da costringere la coppia a fare chiarezza: tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è ufficialmente finita. Una grande delusione per i loro fan che li hanno visti nascere nello studio del dating show di Maria De Filippi e passare per Temptation Island, non senza complicazioni. Eppure, una volta superato il reality show, tutti coloro che li seguono pensavano che sarebbe durata per sempre.

Anche le cose più belle hanno una fine, purtroppo o per fortuna, ed è anche il caso di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo che, per evitare rumor inutili, hanno deciso di chiarire la loro situazione. Deianira Marzano è stata la prima a contattare la protagonista di Uomini e Donne senza ricevere risposte, semplicemente perché ha deciso di darne lei in prima persona ufficialmente.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, è finita: la coppia di Uomini e Donne scoppia

Nel frattempo che Salvatore Di Carlo ha scelto di restare in silenzio, Teresa Cilia ha deciso di parlare a cuore aperto ai suoi follower confermato il brutto momento che sta vivendo: “Un grazie non basta, no non basta. Perché in questi giorni ogni singolo messaggio vostro mi ha scaldato il cuore ma soprattutto ho percepito quello che fino a poco tempo fa sembrava essere svanito. La solidarietà, amarsi l’un l’altro, aiutarsi a vicenda… sembrava quasi che molti valori erano del tutto persi. Invece no! Si può amare in mille modi, ma se una persona cade, bisogna aiutarla sempre. Grazie”.

Dal profilo della tronista, tra l’altro, è scomparsa ogni foto che la ritrae insieme al suo -ormai- ex, segno che tra i due c’è stata una rottura non felice?