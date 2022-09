Fatta fuori da Amici 22! Clamorosa decisione di Maria De Filippi: pubblico sbigottito

Maria De Filippi avrebbe preso un’incredibile decisione riguardante Amici 22. Una delle coach fatta fuori: il pubblico rimane a bocca aperta.

Manca sempre meno all’inizio di Amici 22, con Maria De Filippi che quest anno ha preso una decisione incredibili. Infatti una delle coach è destinata a dire addio: in queste ore è arrivata la conferma.

E’ tutto pronto per l’inizio di Amici 22 che tornerà sul piccolo schermo a partire dal prossimo 18 settembre 2022 su Canale 5. Intanto Maria De Filippi ha scelto di salutare Anna Pettinelli, in uscita dal cast del talent show. Le registrazioni TV di Amici 22 partiranno ufficialmente in via anticipata di un giorno il 14 settembre 2022, ma non vedranno più l’amata coach di canto come riportato da SuperGuidaTv.

Anna Pettinelli ha avuto modo di parlare durante la sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia in corso, l’edizione Venezia 79 dove lei ha rappresentato la premiazione Starlight International Cinema. La speaker di Rds ha quindi confermato la sua uscita dal programma. Scopriamo quindi come l’amata coach ha dato il suo addio al talent show di Canale Cinque.

Amici 22, addio ad Anna Pettinelli: cambia tutto nel talent show

Anna Pettinelli durante la sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia ha quindi affermato: “E’ stata un’esperienza meravigliosa, divertente, appassionante”. Mentre invece sul suo rapporto con Maria De Filippi, l’ex coach ha voluto smentire tute le malelingue affermando: “Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto”.

Nel corso dell’intervista la Pettinelli ha voluto parlare anche del suo rapporto con il cinema. In merito ha quindi rivelato: “Ho un buon rapporto. Mi piace, lo seguo e ci vado. Se non riesco ad andare mi guardo i film in televisione anche se sono dell’idea che i film vadano visti in sala“. La speaker di RDS si è detta entusiasta soprattutto sui titoli italiani ed in merito ha concluso: “Per il momento ho visto solo il film Siccità ma anche gli altri mi sembrano interessanti. Spero che i film italiani possano trovare la strada del successo anche fuori i confini“. Insomma Anna Pettinelli ha sì lasciato il talent show, ma è comunque rimasta in buoni rapporti con Maria De Filippi.