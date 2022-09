Lutto per un’icona della musica italiana: dolore immenso per la sua morte. Un tuffo al cuore per tutti coloro che l’aveva conosciuta

Era una delle più grandi fan di Vasco Rossi sin dal lontano 1983, quando iniziò a seguire tutti i suoi tour. Non se n’era perso nemmeno uno fino ad oggi. Un brutto incidente purtroppo le è stato fatale.

Una groupie? No molto di più. Questo era Daniela Volponi per Vasco Rossi. La donna, nativa di Ancona e residente a Falconara, è scomparsa a causa di un incidente stradale all’età di 57 anni (ne avrebbe compiuti 58 il prossimo novembre). Stava attraversando sulle strisce pedonali insieme al suo cane, Trilly, quando un’auto l’ha centrata in pieno. Una Mercedes l’ha investita nel quartiere di Villanova, a pochi passi dal sottopasso ferroviario. Il corpo della donna è rimasto bloccato sotto alla vettura e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo. L’auto è stata posta sotto sequestro, come una seconda macchina che ha tamponato la Mercedes al momento dell’investimento. La Procura di Ancona aprirà un fascicolo per omicidio stradale. In quella zona c’è un limite di velocità molto ridotto (appena 30 km), poichè si trova in pieno centro abitato. I veicoli in questione sarebbero andati invece ad un ritmo ben più sostenuto, secondo alcuni testimoni.

Lutto per un’icona della musica italiana: è scomparsa una delle più grandi fan di Vasco Rossi

La dinamica del drammatico incidente è al vaglio della polizia locale di Falconara che ha effettuato tutti i rilievi disposti dalla legge. La salma è stata portata all’obitorio di Torrette a disposizione del magistrato di turno, il pm Ruggiero Dicuonzo. Si sta decidendo se disporre nelle prossime ore anche l’autopsia. La Volponi abitava a Falconara dal lontano 2005, trasferitasi proprio da Ancona. Per lei Vasco Rossi era semplicemente tutto. Dal 1983 non aveva mai perso un tour della rock star di Zocca, e dagli amici era soprannominata “Toffee“, proprio in onore del celebre brano del Blasco. Aveva avuto modo di incontrare diverse volte il suo eroe, l’ultima volta allo stadio Del Conero di Ancona, non troppo tempo fa. Daniela era anche molto attiva e conosciuta dai vari fan group ufficiali di Vasco che sui social le hanno voluto dedicare centinaia di messaggi in queste ore.