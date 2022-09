Elisa, lo straziante lutto: la dedica dal palco commuove l’intero web – VIDEO

Uno straziante lutto ha colpito Elisa, seppur non in prima persona, che ha deciso di fare una commovente dedica dal palco

Una donna così forte e così sensibile, dall’animo buono e sempre con la guancia rivolta verso l’altro: la cantante triestina ha commosso l’intera arena in cui si è esibita ed il web una volta diffuso il video.

Un vero e proprio fenomeno da palcoscenico, Elisa sa il fatto suo e sa come divertire ed incantare il suo pubblico ad ogni concerto. Da giugno è partito il suo tour iniziato da Bassano del Grappa e destinato a concludersi il 24 settembre a Roma, ma nel mezzo è passata per la gran parte delle città italiane dove sono accorsi migliaia di fan da tutta la penisola.

Ieri sera è stata a Taormina, nell’incantevole location del Teatro Antico dove si è esibita per un bel po’ di tempo dinanzi a tantissimi fan che hanno acquistato i biglietti tempo fa. Come al solito, Elisa non si smentisce ed ha portato in scena uno spettacolo estasiante come dimostrano i video pubblicati sui social, ma in più ha voluto fare una dedica speciale.

Elisa, l’ultima dedica al papà di Emma Marrone: pubblico in lacrime

La dedica di Elisa a Emma per il suo papà. Struggente. ❤ c’è tutto il calore dell’affetto e della vicinanzapic.twitter.com/KnbQktragY — Inchiostro Sonoro ☮️ (@InkSonoro) September 6, 2022

Una voce angelica sulle note di Halleluja e la dedica speciale ad una persona che è stato anche un suo fan, oltre ad essere il papà di una cara amica: “Oggi mi piacerebbe, siccome lo sto pensando, non voglio tenerlo solo per me. Ma sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia. Sicuramente possiamo farlo tutti insieme, dato che è amatissima. Un’amica, una sorella. Oggi voglio dedicare Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma”.

Una struggente dedica su una canzone molto profonda che Elisa interpreta al meglio ad ogni suo concerto. La prematura morte del caro Rosario ha sconvolto tutti coloro vicini ad Emma che le hanno mandato le sentite condoglianze nel ricordo di una persona meravigliosa.