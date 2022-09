Ultim’ora Sinisa Mihajlovic, fulmine a ciel sereno: tifosi col fiato sospeso per quello che sta accadendo in queste ore.

Ore delicatissime in casa Bologna, dove i riflettori sono ormai puntati su Sinisa Mihajlovic e sul suo futuro. il tecnico del club felsineo è sembrato quasi rassegnato al termine dei 90′ di ieri contro lo Spezia (2-2 il risultato finale) e le sue dichiarazioni hanno lasciato tutti di stucco: “Quando non ci sono risultati può arrivare anche l’esonero, ma non serve fasciarsi la testa prima del tempo. Con la società non è accaduto assolutamente nulla“.

Siamo solo all’inizio, sia chiaro, ma intanto Mihajlovic ha ottenuto appena 3 punti nelle prime cinque giornate di campionato, non ha ancora vinto e al momento occupa addirittura la sedicesima posizione nella graduatoria generale di Serie A. Un inizio di stagione, dunque, non proprio positivo per l’ex difensore di Lazio e Inter.

Panchina Bologna, ora Mihajlovic rischia: le ultimissime

Mihajlovic, che allena il Bologna dal 2019, non ha alcuna intenzione di farsi da parte e anzi punta a invertire immediatamente rotta, già a cominciare dalla gara interna di domenica prossima contro la Fiorentina di Italiano. La società rossoblu ha piena fiducia nel 53enne originario di Vukovar, che nelle scorse ore ha ammesso di avere la coscienza pulita e di essere a disposizione in caso di eventuali decisioni dello stesso Bologna.

Per conoscere il futuro di Mihajlovic bisognerà pazientare ancora un po’ e attendere i prossimi impegni di campionato di Arnautovic e compagni, ma occhio al toto-allenatore. Circolano già i primi nomi per la sua successione e, in cado di divorzio, a prendere il suo posto sulla panchina del Bologna potrebbe essere uno tra Thiago Motta, Claudio Ranieri e Roberto De Zerbi. Seguiremo con grandissima attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso delle prossime ore.