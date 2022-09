GF Vip 7, incredibile spoiler: Alex Belli rivela il nome della nuova concorrente – VIDEO

A pochi giorni dalla partenza del GF Vip 7, nonostante ci sia il massimo riserbo riguardo il nome dei nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia, un incredibile spoiler avrebbe rivelato il nome della nuova concorrente.

Il GF Vip 7 presenterà una grossa novità rispetto alle precedenti edizioni. Il pubblico non potrà più conoscere in anteprima i concorrenti del reality show comprando Tv Sorrisi e Canzoni. Il settimanale non ha infatti pubblicato la tradizionale copertina con tutti i nuovi inquilini, ma piuttosto ha scelto una foto di Alfonso Signorini con le opinioniste.

Sembrerebbe che Mediaset voglia fare della sorpresa e dell’attesa l’ingrediente principale della prima puntata, dove effettivamente si spende molto tempo nella presentazione dei nuovi inquilini. Nonostante i tentativi di mantenere il massimo riserbo, un clamoroso spoiler avrebbe rivelato anticipatamente chi sarà uno dei prossimi concorrenti.

GF Vip 7, come è nato lo spoiler della nuova coinquilina

Alex Belli è stato il protagonista indiscusso del GF Vip 6, soprattutto grazie al triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge. L’ex attore di Centovetrine ha mostrato di essere davvero camaleontico, organizzando dopo il reality una tournèe musicale, proponendosi come fotografo e produttore, oltre che pianista ed anche attore.

Alex Belli aveva recentemente spiegato di volersi ritirare per un anno dal lavoro in televisione. Questo perchè avrebbe degli importanti progetti in partenza. Effettivamente, lo si è visto sempre più attivo sui propri social network, dove sta consolidando anche il suo ruolo di influencer ed intrattenitore.

Le parole di Alex Belli scatenano un putiferio: cosa gli è sfuggito

Il 5 settembre Alex Belli si è mostrato in alcune Storie Instagram. Lo si è visto entrare nella clinica estetica di un altro ex concorrente del GF Vip 6, Giacomo Urtis. Ad attenderlo, oltre al medico, c’erano anche la fidanzata Delia Duran e la transgender Elenoire Ferruzzi. L’ex gieffino si è dunque messo ad inscenare alcuni brevi sketch con i presenti.

Alex Belli ha definito Elenoire Ferruzzi “Super vippona“. Tanto è bastato per scatenare un putiferio sui social network: questo è esattamente il modo in cui Alfonso Signorini definisce i nuovi concorrenti del GF Vip 7. In effetti, diverse persone avevano pensato che l’indizio riguardo lo smalto rosso portasse proprio alla transgender.

Ecco la parte di video in cui Alex Belli si lascia sfuggire lo spoiler riguardo la nuova concorrente del GF Vip 7:

questa cosa per me vale come conferma al gfvip pic.twitter.com/ElKDn6DeUZ — BEmme🅱️ (@cicisboh) September 5, 2022

Questo è l’indizio di Alfonso Signorini che inizialmente aveva fatto pensare tutti si riferisse a Pamela Prati. Il conduttore ha confermato l’interesse per la showgirl, spiegando però a Simona Ventura che quest’indizio non si riferiva a lei. Possibile che preannunciasse l’ingresso di Elenoire Ferruzzi nella casa del GF Vip?