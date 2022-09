Alessandra Celentano ai ferri corti con lo zio Adriano? Un dettaglio chiarisce tutto – FOTO

Tantissimi fan di Amici si sono chiesti in che rapporti sta Alessandra Celentano con lo zio Adriano: un dettaglio fa chiarezza per tutti.

Spunta una foto che descrive perfettamente il rapporto tra Alessandra Celentano e lo zio Adriano. Infatti sono tantissimi i fan che hanno chiesto chiarezza su come oggi stanno i due: l’immagine non lascia spazio a nessun dubbio.

Sono tantissimi i fan di amici che si sono chiesti in che rapporti sono Alessandra Celentano e lo zio Adriano. Infatti in questi anni diverse voci hanno sussurrato dei dissidi tra i due, parole che però non hanno mai trovato conferma dai due interessati. Il motivo di tali congetture è il fatto che i due ancora oggi difficilmente si fanno vedere insieme. Chiacchiere quindi che sono prive di fondamento e che nella giornata di ieri, domenica 4 settembre, sono state spazzate via dalla professoressa di Amici di Maria De Filippi.

Infatti proprio Alessandra, tramite il suo profilo Instagram ha postato uno scatto in compagnia del ‘Molleggiato’ e della cugina Rosita, figlia dello stesso Adriano e di Claudia Mori. Come didascalia, poi, la professoressa ha scritto: “Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano!“. Immediata la reazione di tantissimi utenti che hanno accolto il post della maestra di danza con commenti entusiasti e tripudianti. Andiamo quindi a vedere cos’è successo sotto il post della maestra di danza.

Alessandra Celentano posta una foto con lo zio Adriano: il tripudio dei fan

La foto postata da Alessandra Celentano con lo zio Adriano e la figlia Rosita è stata accolta con grande affetto dal pubblico social. Tra i commenti troviamo anche quello di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. Infatti con il suo profilo, la Mennoia ha commentato: “Che super Top… che stima per tuo zio, infinita“, il tutto contornato da un cuore rosso. Molti fan del ‘Molleggiato’ hanno ringraziato la prof per aver mostrato il loro beniamino, da sempre restio a farsi vedere sulle piattaforme social.

Inoltre sono state smentite anche tutte quelle voci che volevano Alessandra e Adriano in cattivi rapporti. Alessandra e Adriano infatti sono uniti e per nulla ai ferri corti. Adesso i telespettatori non vedono l’ora di rivedere la maestra nella prossima edizione di Amici. Tra i colleghi di cattedra ritroverà il produttore Rudy Zerbi, il ballerino Raimondo Todaro e la cantante Lorella Cuccarini. Ovviamente non mancheranno nemmeno le novità, con diversi personaggi che torneranno in trasmissione come ad esempio Arisa.