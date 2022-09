Arisa torna a parlare dopo l’intervento: fan in ansia, arriva la conferma. Dopo giorni di trepidante attesa ci sono le prime parole

Il 20 agosto Arisa ha compito 40 anni, data che segna sempre uno spartiacque nella vita. E da allora è anche di fatto sparita dai social, fatto decisamente insolito per una come lei che negli ultimi anni invece sempre di più li aveva sfruttati.

Una svolta inattesa, anche se ci poteva stare un periodo di disintossicazione da tutto e da tutti dopo un anno vissuto molto intensamente. Poi però è arrivato il messaggio che nessuno dei suoi fan avrebbe voluto sentire. Il 2 settembre era infatti previsto un suo concerto a Velletri, vicino a Roma, e invece è saltato tutto.

Chi organizzava ha parlato semplicemente di un problema che costringeva ad annullare la data spiegando come poteva funzionare il rimborso dei biglietti. Ma la Pro Loco locale ha aggiunto di essere stata informata che il problema era legati ad un intervento subito dalla cantante che le impediva di essere presente, perché aveva bisogno di qualche giorno di riposo.

Arisa torna a parlare dopo l’intervento: la spiegazione ai suoi fan

Il tour estivo di Arisa prevedeva, dopo Velletri, una data a Terni questa sera e ancora a Borgosesia (in provincia di Vercelli) il 9 settembre. Fino a oggi però in realtà nessuno sapeva se la cantante amatissima dal pubblico sarebbe stata in grado di onorare o meno i suoi impegni.

Finalmente però è arrivata la risposta ufficiale che ha anche tranquillizzato i suoi fan. La stessa Arisa, con un brevissimo ma divertente video sul suo profilo, ha spiegato che sue è ripresa ed è in grado di riprendere quello che aveva lasciato in sospeso. Nessuna spiegazione sui motivi che l’hanno tenuta lontano dal palco, ma almeno basta per scacciare via ogni cattivo pensiero.

Una buona notizia, a fronte delle preoccupazioni che avevano sollevato alcune immagini che la vedevano decisamente dimagrita rispetto al solito. Ma Arisa, che adesso è in radio con il tormentone ‘Tu mi perdicion’ presto tornerà anche ad Amici come coach. E allora capiremo realmente come sta.