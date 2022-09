“Lei la copia”, Angelica Benevrieri e Lulù al centro della polemica: Manuel Bortuzzo tra due fuochi

Manuel Bortuzzo ha trovato un nuovo amore e le polemiche sono impazzate sul web: è subito scontro tra Angelica e Lulù

La popolarità ha sempre un risvolto della medaglia ed il nuotatore ex gieffino lo sta imparando a sue spese prima con una relazione e poi con l’altra. Dopo la foto del bacio le polemiche si sono immediatamente accese.

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è finita ormai tempo fa con un comunicato stampa ed entrambi sembrano averci messo una pietra sopra. Mentre la Principessa etiope non è ancora uscita allo scoperto con una nuova fiamma, il nuotatore ha deciso di farlo pubblicamente con una foto che lo ritrae in un tenero bacio con Angelica Benevieri.

Immediatamente i gossippari del web si sono mobilitati affinché si potesse sapere qualcosa in più dietro quel bacio e soltanto poco tempo fa è emerso, tramite una segnalazione arrivata a Deianira Marzano che i due si conoscessero già: “Questa storia fa acqua da tutte le parti. Lei è cugina di un amico fraterno che fa l’agente dei vip. Si conoscono da anni perché lui va al ristorante di famiglia. Inizia a seguirla su instagram 2 settimane fa”.

Angelica copia Lulù? Deianira fa notare il dettaglio della fidanzata di Manuel

Su TikTok, dove Deianira Marzano è sbarcata da poco, la gossippara fa notare un dettaglio difficile da non vedere: a distanza di non troppo tempo, infatti, Angelica Benevieri ha indossato lo stesso abito messo in precedenza da Lulù Selassié. Come giustamente osserva Deianira: “Non avevi altro da metterti?”. È pur vero che la Principessa etiope non sarà né la prima né l’ultima ad indossare quell’abito, ma forse evitarlo avrebbe smesso di alimentare voci ed eventuali scontri.

Il web si è letteralmente spaccato in due, tra i fedelissimi supporter di Lulù Selassié e quelli di Manuel Bortuzzo che fa coppia fissa con Angelica. I primi accusati di avere ancora troppe speranze in un ritorno di fiamma, i secondi di avere scarsa personalità: è scontro aperto sui social.