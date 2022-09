Al Bano e Romina Power, altro colpo di scena: bufera sui social

Al Bano e Romina sono stati protagonisti della puntata di ieri di Techetecheté. Sui social però è esplosa la bufera: scopriamo perché.

Spunta una clamorosa bufera sui social a causa della puntata di Techetecheté dedicata dal Al Bano e Romina Power. In molti hanno deciso di disertare il format Rai: scopriamo quindi cos’è successo ed il motivo dell’indignazione.

Piovono critiche sull’ultima puntata di Techetecheté con una miriade di fan del programma di Rai Uno che hanno deciso di disertare la puntata trasmessa venerdì 2 settembre. Infatti per l’occasione la produzione ha scelto di dedicare l’episodio ad Albano Carrisi e Romina Power. La scelta degli autori ha creato una serie di mugugni tra i telespettatori, molti dei quali si sono riversati sui social protestando e facendo sapere di aver cambiato canale. Infatti in molti sostengono che la storia dei due cantanti sia ormai inflazionata e poco ‘digeribile’.

Da decenni l’amore tra l’artista pugliese e la cantante americana viene sbattuto in tv e sui giornali in ogni salsa possibile. Stavolta però il pubblico sembrerebbe non averla presa molto bene. In molti infatti hanno trovato la puntata una ‘minestra’ della fiaba del contadino dalle umili origini che ha stregato la figlia del divo. La puntata aveva creato mugugni già da prima della messa in onda con il messaggio promozionale che recitava: “Al Bano e Romina, una canzone per due” di Giulio Calcinari“. Andiamo quindi a vedere la risposta dei fan all’annuncio.

Al Bano e Romina Power, polemiche per l’ultima puntata di Techetecheté: il pubblico protesta

Il messaggio promozionale del programma sui social ha scatenato numerose critiche da parte dei telespettatori. Ma i commenti sono diventati più aspri non appena è iniziata la puntata. Infatti con un tweet un utente ha commentato: “Guardo Criminal Minds su Rai 4 #Techetechete“, un altro invece ha ironizzato: “Piuttosto che pagare l’Alban-Tax, guardo tutt’altro stasera“.

Altri telespettatori sono rimasti sintonizzati sull’ammiraglia della tv di stato, ma hanno comunque espresso le proprie perplessità sulla scelta di dedicare un’intera puntata ai due ex coniugi. Infatti uno degli utenti ha protestato scrivendo su Twitter: “Aiuto, tutto Albano & Romina?“, mentre altri hanno chiesto l’interruzione immediata del programma. Insomma lo speciale dedicato ad Al Bano e Romina non è stato accolto in maniera positiva. Vedremo se la prossima settimana gli autori si rifaranno con una puntata in grado di accontentare tutti.