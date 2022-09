Un Posto al Sole, Viola lascia per sempre la soap? Arriva la decisione definitiva

Cosa succederà a Viola Bruni nelle prossime puntate di Un Posto al Sole? Ecco la decisione all’interno della nota soap opera

Le puntate di Un Posto al Sole sono riprese da lunedì scorso, con un focus importante e centrale sulla vicenda di Lello Valsano. Ovvero la sparatoria compiuta dal camorrista al di fuori della Procura di Napoli.

Vittime dei colpi di pistola esplosi dal malavitoso sono state due donne. La aspirante magistrato Susanna Picardi e l’amatissima Viola Bruni. Se la prima sembra essersi salvata, riprendendosi dopo una delicata operazione, le condizioni di Viola appaiono invece ancora preoccupanti.

I tantissimi fan di Un Posto al Sole sono in forte apprensione. Il personaggio di Viola Bruni è uno dei più longevi ed amati della soap opera di Rai Tre, dunque la speranza è che la donna non muoia e possa riprendersi in ospedale.

Viola di Un Posto al Sole in fin di vita nella soap: i fan del personaggio sono già in rivolta

Cosa succederà a Viola lo scopriremo soltanto nelle prossime puntate. L’ultimo episodio di Upas, andato in onda ieri in anticipo per lasciare spazio alla diretta di Italia-Cina di volley, è terminato senza ulteriori novità.

Viola Bruni lotta tra la vita e la morte. La ragazza, nella fiction moglie del magistrato Eugenio Nicotera e figlia della dottoressa Ornella, è finita in coma dopo una delicata operazione chirurgica. Le sue condizioni restano però molto gravi.

Il personaggio della giovane insegnante è molto apprezzato da tempo. Non a caso l’attrice Ilenia Lazzarin, che da sempre dona volto e carattere a Viola, ha ricevuto sui social moltissimi apprezzamenti, ma soprattutto preghiere e speranze riguardo alle sorti del suo personaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilenia Lazzarin️️ 🤸🏻‍♀️ (@ilenialazzarin)

Fosse per il grande pubblico di Un Posto al Sole, Viola si salverebbe e tornerebbe a vivere la propria vita, al fianco del marito Eugenio e del figlio Antonio, dimenticando la bruttissima esperienza. Ma non è da escludere un addio definitivo per la Lazzarin.

Ilenia Lazzarin aveva soltanto 19 anni quando è entrata a far parte del cast di Un posto al sole, ovvero quando il personaggio di Viola si trasferì assieme alla madre Ornella da Milano a Napoli per seguire proprio la dottoressa. Tantissime le trame in cui Viola è stata protagonista, fino a questo ultimo colpo di scena decisivo.