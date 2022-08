Una star di Sanremo nella casa del GF Vip 7: “Sarà una terapia, vivo un momento difficile”

Alfonso Signorini aveva accennato che, quest’anno, i nomi più “pesanti” fra i futuri concorrenti del GF Vip 7 non erano ancora stati fatti: ecco chi sarebbe la star di Sanremo pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

La morte della figlia Susanna ha lasciato un enorme vuoto nella vita della protagonista di Sanremo. Renato Zero gli spiegò che lui non andava in chiesa, ma soffriva comunque per la morte della ragazza insieme alla cantante. Per questo motivo, realizzò la canzone Più amore di così, in modo da manifestare comunque la sua vicinanza.

Anche Fiorello era molto legato a Susanna, la figlia di Wilma Goich ed Edoardo Vianello. Durante l’edizione 2021 il comico rievocò la presenza della ragazza: “Pensa se fosse stata qui, quante risate ci saremmo fatti“. La morte della donna ha lasciato un vuoto incolmabile in Wilma, che continua a ripetere: “La mia vita è vuota, senza uno scopo“.

GF Vip 7, ecco chi è la star di Sanremo pronta ad entrare

Wilma Goich ha raccontato al settimanale Chi la sofferenza quotidiana dopo la perdita della figlia. Ha spiegato di prendersi comunque cura del figlio di Susanna, che si chiama Gianlorenzo ed ha 24 anni. Il ragazzo è comunque una persona indipendente ed ha già una sua vita autonoma: vive in un appartamento che condivide con due amici.

Se Gianlorenzo ha un ottimo rapporto con Wilma, con Edoardo la situazione è più difficile. Il nipote ogni tanto sussura: “Solo io e nonna sappiamo cos’è il dolore“. Questo perchè Vianello non andò a visitare la figlia in ospedale. Questo forse perchè il dolore che le avessero scoperto un tumore al quarto stadio era un dolore davvero troppo grande.

“Sono un punto di riferimento per Gianlorenzo”: la cantante ci ripensa?

La morte di Susanna è un evento chiave nella vita di Wilma Goich: da allora tutta la sua vita è cambiata. A www.ilsussidiario.net l’ex moglie di Edoardo Vianello aveva raccontato che per lei cantare era gioia, e non prova più questo sentimento. Al contrario, partecipare al GF Vip sarebbe potuta essere una terapia per uscire da un momento difficile.

Wilma Goich ha rivelato a Nuovo Tv che attualmente la sua partecipazione al GF Vip 7 dipende più da lei che dagli autori o Alfonso Signorini. Pensa di sentirsi a disagio a stare con degli sconosciuti così a lungo. Inoltre, la sporcizia che ha visto nelle scorse edizioni l’ha preoccupata parecchio. Ha inoltre timore di sentire troppo la mancanza di Gianlorenzo.

Ecco la prima foto che Wilma Goich ha condiviso sul suo unico profilo social, aperto poco dopo Ferragosto. Questa mossa porterebbe a pensare che, invece, la cantante abbia già deciso di entrare nella casa del Grande Fratello.