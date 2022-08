Whatsapp sparisce per sempre, terrore tra gli utenti: è tutta colpa di Telegram. Clamorosa svolta per gli utenti, nessuno poteva immaginarlo

Ormai lo abbiamo capito da tempo: la battaglia che si combatte tra le app di messaggistica è dura e senza esclusione di colpi. Molti fino ad oggi hanno preferito Whatsapp a tutto il resto della concorrenza, ma ora rischia di sparire per sempre, surclassata da Telegram.

Lo dimostra il nuovo aggiornamento dell’app nata nel 2013 e che ha preso sempre più piede tra gli utenti. Tantissime novità molto pratiche che rischiano di far sparire tutto il resto. A cominciare dalla rinnovata piattaforma emoji aperta, nella quale tutti possono caricare set personalizzati. Nuove emoji animate che possono essere aggiunte nel testo dei messaggi e nelle didascalie dei media

In particolare, gli utenti Premium hanno la possibilità di sbloccare 10 set di emoji personalizzate iniziali (con più di 500 emoji Premium) e molte altre arriveranno. In pratica quando un utente inizia a digitare per scrivere un messaggio, il pulsante Sticker si trasforma in un pulsante Emoji e apre il pannello delle immaginette. inoltre sono possibili scorciatoie digitali per trovare subito l’emoji più appropriata al messaggio. E anche la sezione delle GIF ne contiene ora migliaia.

Whatsapp sparisce per sempre, terrore tra gli utenti: come funzionano tutte le novità

Ma non è tutto, perché sono arrivati vantaggi incredibili per gli utenti Premium che ora hanno a disposizione una nuova impostazione. Consente di controllare chi può inviare loro messaggi vocali e videomessaggi. Sarà possibile scegliere persone o gruppi specifici di utenti che non possono mai oppure possono sempre inviare messaggi vocali.

Inoltre se un utente è già cliente Telegram Premium, adesso può condividere la sua esperienza con amici, familiari e colleghi mandando loro un abbonamento prepagato (per 3, 6 o 12 mesi) con uno sconto. Basterà aprire il profilo di un utente e scegliere ‘Regala Premium’. L’abbonamento arriverà immediatamente con un messaggio speciale nella vostra chat con quell’utente, sotto forma di confezione regalo animata.

Attualmente Telegram Premium in Italia costa 5,99 euro al mese, ma in alcuni casi è possibile ottenere l’abbonamento a pagamento Premium scontato a 3,99 euro al mese.

Per aderire allo sconto di 2 euro, l’utente dovrà installare l’app Telegram direttamente dal sito ufficiale o abbonarsi tramite Telegram Desktop.