“Sono in ospedale”, paura per Milly Carlucci: il suo prediletto di Ballando Con Le Stelle preoccupa tutti

Uno degli ex concorrenti di Ballando con le Stelle si è mostrato in ospedale per rassicurare i suoi follower su quanto stesse capitando

Uno scatto dal letto d’ospedale, ma sempre con stile. Uno degli ex partecipanti al dance show di Milly Carlucci -nonché uno dei preferiti della conduttrice- ha voluto mettere a tacere ogni voce e spiegarsi sul suo ricovero.

Milly Carlucci ha sempre speso tante belle parole per Federico Fashion Style quando l’anno scorso ha preso parte a Ballando con le Stelle, edizione vinta da Arisa e Vito Coppola, in coppia con Anastasija Kuz’mina classificandosi quinti. Dopo la fine della sua esperienza al dance show, il parrucchiere è stato al centro di diverse controversie ed anche al centro di Mediaset con il ruolo da opinionista a La Pupa e Il Secchione Show.

Nel frattempo, Federico Lauri era un po’ sparito dai social e questo ha destato preoccupazione tra i suoi follower. Ad aggravare la situazione gli insistenti rumor sulla sua scomparsa da additarsi ad un ricovero. Effettivamente, il parrucchiere di Real Time si trova in ospedale, ma la causa non è affatto preoccupante.

Federico Fashion Style in ospedale sottoposto ad un intervento chirurgico

Qualche ora fa, il parrucchiere di Real Time ha postato una sua foto in letto d’ospedale con una didascalia che rassicura i suoi tanti follower: “Ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo. In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi fisicamente. Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia contenitiva che nascondeva questo inestetismo. Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno”.

Finalmente, dunque, dopo aver fatto una scelta ponderata -come lui stesso ha spiegato- è riuscito a togliere quella pelle in eccesso che gli creava imbarazzo: “Ho fatto mille diete, ho

provato a fare attività sportiva, personal trainer ma realmente era un accumulo di pelle. Io sono felice, e condivido con voi la mia guarigione”.