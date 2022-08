GF Vip 7, che delusione: ennesimo no per Alfonso Signorini

L’inizio del GF Vip 7 è alle porte ed Alfonso Signorini incassa l’ennesimo -e si spera l’ultimo- no per la partecipazione al reality show

Settembre è alle porte e con esso l’avvento della casa più spiata d’Italia che torna in TV con la direzione artistica e la conduzione affidate nuovamente al direttore del Magazine Chi che, nel corso degli ultimi mesi, ha sparpagliato evidenti indizi sui futuri concorrenti.

Ci siamo, settembre è alle porte e con esso anche l’inizio della settima edizione del Grande Fratello VIP che, ancora una volta, sarà condotto e diretto da Alfonso Signorini. C’è tanta attesa per l’inizio del reality show, mai come quest’anno in cui aleggia enorme mistero sui coinquilini: nel corso di questi mesi, il conduttore si è divertito a sparpagliare qui e lì indizi sui social per lasciare che fossero i telespettatori ad indovinare il cast.

Un primo nome è immediatamente emerso tramite il Magazine Chi: Giovanni Ciacci ha dichiarato che sarà uno dei primi ad entrare dalla porta rossa e ad accendere le luci di casa. Chi gli farà compagnia per i tanti mesi di programmazione previsti? Ciò che è certo, fin qui, è che a sedere sulle poltrone da opinioniste ci saranno le temutissime Orietta Berti e Sonia Bruganelli nella sua seconda esperienza.

GF Vip 7, clamoroso ‘no’: doppia smentita per l’attore

Intanto che si fa più rumorosa la presenza di Carolina Marconi all’interno della casa più spiata d’Italia, arriva una grande smentita per la presenza di Franco Oppini. Nei giorni scorsi, infatti, il rumor che vedeva l’attore varcare la porta rossa del reality show è diventato sempre più insistente e la famiglia ha prontamente risposto. Dapprima è stata la moglie ad uscire allo scoperto: “Ha ricevuto la proposta ma non ha accettato”. Anche il figlio, successivamente, ha ribadito quanto detto dalla madre: suo padre non ci sarà.

Chi farà compagnia, dunque, a Giovanni Ciacci e Carolina Marconi? I nomi più accreditati sono quelli di Chadia Rodriguez, Antonino Spinalbese, Pamela Prati, George Ciupilan e Charlie Gnocchi. Ma a giudicare dalle dimensioni della casa sono ancora tanti i vipponi che entreranno.