Anticipazioni Uomini e Donne, composto il Trono Classico: spoiler sui protagonisti

Maria De Filippi ha spento le luci dello studio di Uomini e Donne con una promessa: rinnovare il Trono Classico del suo dating show come si deve

La padrona di casa del dating show di Canale 5 ha intenzioni molto serie per quest’anno: basta personaggi già belli costruiti, per la prossima edizione c’è bisogno di portare un po’ di realtà anche in studio e lo fa con quattro nuovi tronisti.

Settembre è un ottimo mese per ricominciare e ad Uomini e Donne lo sanno benissimo, perché nell’ultima settimana che precederà ottobre ci sarà la messa in onda delle prime puntate della nuova edizione dello storico dating show. Maria De Filippi non vuole sentire ragioni: sul suo Trono Classico saliranno soltanto ragazzi e ragazze che colgono il vero senso del programma, basta a personaggi già visti e rivisti che entrano in TV solo per visibilità e senza portare avanti l’amore, motivo per cui nasce il dating show.

In particolare, l’ultima edizione è stata alquanto fallimentare: dopo l’espulsione di Joele Milan e le storie già naufragate di quasi tutti i tronisti, la padrona di casa ha voglia di portare qualcosa di molto più veritiero e quanto meno artificiale ci possa essere.

Uomini e Donne, anticipazioni: chi saranno i primi quattro tronisti

Le primissime anticipazioni sulla prossima edizione di Uomini e Donne provengono dal profilo Instagram dell’attentissimo Lorenzo Pugnaloni che gestisce la pagina Uominiedonneclassicoeover che parla dei primi quattro tronisti che potrebbero approdare al programma. Secondo quanto scritto dal personaggio del web, sembrerebbe che a salire sul Trono Classico ci saranno “un personal trainer, un’imprenditrice, un infermiere ed una commessa”. Una diversità di professioni non indifferente e che fa ben presagire al pubblico di Canale 5 che non vede l’ora di tornare al solito appuntamento delle 14:45.

Al momento è giusto precisare che non c’è alcuna conferma o smentita in merito, ma che è altamente probabile che a guidare quest’edizione siano quattro volti completamente sconosciuti e che svolgono mansioni diverse tra loro. Tempo fa si è vociferato anche l’ingresso di Federica Aversano -la non scelta di Matteo Ranieri- che, però, pare non trovi la sua fortuna al dating show.