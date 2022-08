Totti sbeffeggiato dai tifosi laziali: lo sfottò su Ilary Blasi fa infuriare l’ex calciatore

Sfottò ieri sera nei confronti di Francesco Totti allo stadio Olimpico: lo striscione dei tifosi laziali lo ha colpito nel profondo

La bomba del gossip estivo 2022 è stata sicuramente la rottura più delicata del mondo dello spettacolo. Ovvero la separazione tra Francesco Totti, ex capitano della Roma, e la showgirl Ilary Blasi dopo 17 anni di matrimonio.

Una situazione delicata della quale i due protagonisti non hanno ancora fatto parola. Totti e Ilary mantengono il riserbo anche per il rispetto della privacy dei loro tre figli. Ma è ovvio che tale gossip faccia parlare e discutere ovunque.

Ieri l’ultimo capitolo che sicuramente non avrà fatto piacere all’ex romanista. I tifosi della curva nord della Lazio, durante la partita di campionato contro l’Inter, hanno esposto uno striscione a mo’ di sfottò, proprio riguardante la separazione dalla Blasi.

“Bentornata a casa Ilary”: perché lo striscione della Lazio ha ferito Totti

“Bentornata a casa Ilary”. Questo il semplice testo dello striscione esposto dai tifosi laziali nella partita di ieri sera allo stadio Olimpico. Sembrerebbe una frase qualsiasi, ma a Francesco Totti non sarà certamente piaciuta.

Il motivo? Tale sfottò fa riferimento al passato di Ilary Blasi. Pare che la showgirl ed ex letterina di Passaparola avesse simpatie laziali ben prima di conoscere Totti. La ragazza da giovanissima fu immortalata indossando proprio una maglietta della Lazio, squadra acerrima rivale della Roma.

Inoltre è noto come Ilary abbia parte della sua famiglia originale composta da simpatizzanti e tifosi biancocelesti. Dunque non sono mai state negate le radici laziali della Blasi, ovviamente scomparse dopo il legame con Totti, all’epoca bandiera della Roma.

Lo striscione è dunque una frecciatina a Totti e anche un bentornato a Ilary nella tifoseria biancoceleste. Ora che la donna non è più legata all’ex capitano romanista, può letteralmente tornare ad abbracciare la sua prima simpatia calcistica, anche se la conduttrice Mediaset ha sempre ammesso di non amare particolarmente il calcio giocato.

Ma chissà che Ilary Blasi, invocata dai tifosi laziali, non torni a sfoggiare con i suoi cari una maglia della Lazio. In quel caso Totti non la prenderebbe certamente con filosofia…