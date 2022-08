Michelle Hunziker single, spunta un retroscena clamoroso: “Un momento molto delicato”. Arriva una testimonianza importante

In questi mesi non erano stati loro a parlare, ma le immagini della coppia spuntate come funghi. Da quando la rivista tedesca ‘Bunte’ per prima avere associato Michelle Hunziker a Giovanni Angiolini, ex gieffino ma soprattutto valente ortopedico, ogni occasione è stata buona per parlarne.

Ora che si sono lasciati, sono ancora le riviste di gossip a parlare. Come ha fatto ‘Chi’, da sempre molto vicina alla showgirl italo-svizzera, che ha di fatto ufficializzato il loro addio anche se pure questa volta entrambi non hanno parlato. Così adesso è caccia alle spiegazioni, perché questa storia che non era solo un amore estivo sembrava sul punto di decollare.

Invece è atterrata e non partirà più. E così un esperto di gossip come Roberto Alessi, direttore di ‘Novella 2000’ e opinionista tv, ha fornito la sua spiegazione. Ospite di Morning News, ha illustrato tutte le differenza che c’erano nella coppia: lei donna in carriera, ma anche madre di tre figlie e due di queste sono ancora piccole. Lui anche uomo in carriera, ma senza una famiglia di cui occuparsi.

“Michelle me lo aveva detto – ha proseguito Alessi – che in questo momento della sua vita, dopo la separazione da Tomaso Trussardi, ha fatto di tutto per proteggere le sue piccoline. Ecco perché questo è un momento molto delicato. Questa è una mia interpretazione, ma una mamma a volte fa un passo indietro per i figli“. Così come è delicato parlare di un eventuale riavvicinamento a Eros Ramazzotti, che secondo lui non è in programma perché le minestre riscaldate dopo tanto tempo diventano acide.

Intanto la Hunziker, dopo aver passato alcuni giorni in un resort della Franciacorta a due passi da una delle case che ha il suo ex marito, è ripartita. Le immagini di lei ed Eros insieme in palestra, a praticare l’arte marziale che piace ad entrambi, hanno fatto sognare ma restano circoscritte ai sogni.

In realtà la sua priorità sono Sole e Celeste, che erano con lei durante la vacanza in Sardegna e sono con lei anche in questi giorni. Insieme infatti si stanno divertendo a Disneyland Paris, un viaggio che in realtà non avevano programmato come ha fatto capire lei stessa con una serie di video su Instagram.

Al ritorno potrà anche concentrarsi sul lavoro perché sono molti gli impegni che l’aspettano a Canale 5, dalla nuova stagione di Michelle Impossible a Striscia la Notizia. L’amore, almeno per il momento, può attendere.