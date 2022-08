Bomba Doc-Nelle tue mani, Matilde Gioli sconvolge tutti: annuncio incredibile

In queste ore un annuncio di Matilde Gioli ha sconvolto tutti. Andiamo a vedere le parole dell’attrice di Doc – Nelle Tue Mani.

Torna a parlare Matilde Gioli e lo fa nel corso di un’intervista, con l’attrice di Doc Nelle tue Mani che ha fatto una clamorosa confessione a tutti. Adesso si sente più pronta che mai, scopriamo per cosa.

In questi giorni Matilde Gioli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Di Più Tv e ha parlato anche di alcuni aspetti di vita privata. Infatti l’attrice ha parlato anche della scomparsa del padre, avvenuta un anno fa ma con il dolore che è ancora intenso: “Mi manchi da morire papà e io lo so che mi stai tenendo ancora per mano”. Negli ultimi anni la Gioli è ricordata soprattutto per prestare il volto al personaggio di Giulia Giordano, nella serie televisiva ‘Doc – Nelle tue Mani‘.

Nei giorni scorsi l’attrice ha voluto ricordare suo padre, che per l’appunto era un medico. Parlando del suo caro scomparso, quindi, l’attrice ha affermato: “Francesca sarà brutto ma tu avrai i ragazzi, conta su di loro’. Io ho avuto la fortuna di viverlo fino ai ventidue anni, a differenza dei miei fratelli minori, che hanno avuto meno tempo per stare con lui“.

Inoltre sempre la Gioli ha voluto ricordare: “Ho tanti ricordi di lui, avevamo molte passioni in comune; ci piaceva andare a correre insieme, andare a funghi, fare camminate in montagna. Era un medico, sognavo di diventare come lui, ma poi l’ho fatto solo per fiction“. Scopriamo adesso qual è l’unica volontà dell’attrice italiana.

Doc – Nelle Tue Mani, Matilde Gioli rivela: “Sono prontissima”

Nel corso della sua intervista a Di Più Tv, Matilde Gioli ha voluto parlare anche d’amore. Prima di toccare il delicato argomento, l’attrice ha presentato il suo ultimo progetto cinematografico ‘Il capitale umano’, girato proprio nel periodo in cui si è ammalato il padre. L’attrice ha quindi rivelato: “Sono sempre stata convinta che mio padre non avesse capito che avrei fatto un film da protagonista e che sarei diventata attrice, perché si era ammalato e stava perdendo la lucidità”. Poi successivamente si è passati a parlare d’amore.

Infatti Matilde ha una storia d’amore con Alessandro Marcucci, organizzatore di escursioni a cavallo e appassionato di natura. In merito a ciò l’attrice ha raccontato come ha conosciuto l’uomo e come è diventato il suo fidanzato. I due si sono conosciuti nel 2019 ed è stato subito amore. Ma cosa più importante, Matilde si è detta prontissima per avere un figlio. L’attrice quindi sarebbe pronta a fare questo grande passo nella sua vita, allargando la sua famiglia.