Tommaso Zorzi e Francesco Oppini lo hanno rifatto: colpo di scena inaspettato

Una foto spuntata nelle ultime ore ha fatto impazzire tutti i fan del Grande Fratello Vip. Infatti Francesco Oppini e Tommaso Zorzi l’hanno rifatto.

I fan del reality show di Canale 5 possono festeggiare, visto che i rapporti tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sarebbero stati ufficialmente recuperati. Uno scatto sui social ha fatto impazzire tutti nelle ultime ore: cos’è successo.

Oramai sembra essere alle spalle il lungo periodo di distacco tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Infatti tra i due sembra finalmente essere tornato il sereno, dopo i rapporti interrotti al termine dell’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello. I due infatti si sono allontanati per un motivo che non è mai stato davvero chiaro a tutti i telespettatori.

In questi ultimi mesi, però, i due spesso si sono fatti vedere nello stesso posto, riaccendendo la speranza dei fan nel rivederli insieme o almeno in buoni rapporti. L’ultimo avvistamento, come riporta anche il profilo Instagram Pipol Gossip è stato a Courmayeur. Proprio dopo l’indiscrezione riportata dai sito specializzato tutto il fandom dei due possono esultare. Infatti gli ‘zorpini’ sono tornati a viversi nel quotidiano. Scopriamo quindi come si sono riavvicinati l’influencer e l’opinionista.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini di nuovo insieme: pace fatta tra i due

I migliaia di fan affezionati possono esultare per la pace fatta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Infatti dopo un periodo di estremo distacco che ha fatto rumoreggiare i migliaia di fan affezionati a loro, sono tornati finalmente a frequentarsi di nuovo. L’ultimo incontro tra i due è avvenuto al Palace Hotel a Milano Marittima, con i due che hanno cenato insieme ai genitori e alla sorella (Gaia) di Tommaso e la nuova fidanzata di Oppini, Francesca e il ballerino Tommaso Stanzani compagno di Zorzi. L’armonia tra i due sembra essere tornata nel migliore dei modi con i due che hanno brindato ai loro successi.

Al momento i due stanno vivendo delle vite felici sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Infatti come riporta il portale Pipol Gossip: “Oppini in questo momento è impegnato come opinionista per diverse trasmissioni, Zorzi ha finito di registrare la nuova edizione di ‘Drag Race Italia’, non tralasciando il suo presente da imprenditore“. Dopo il Grande Fratello Vip, infatti, Zorzi ha acquistato due appartamenti a Milano che metterà a rendita in affitto. Adesso ai due non manca nulla visto che hanno amore, lavoro e amicizia.