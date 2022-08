Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano in un reality? La risposta spiazza tutti. Una delle coppie più amate di Uomini e Donne pronta

La storia di Uomini e Donne insegna che in realtà sono poche le coppie che hanno saputo reggere il peso mediatico del programma e vivere il loro amore senza problemi anche fuori. Come sta succedendo a Sossio Aruta e Ursula Bennardo, tra i protagonisti più amati ma anche più discussi del Trono Over.

Si sono conosciuti e innamorati nel dating show di Maria De Filippi, hanno scelto di vivere la loro storia anche lontano dalle telecamere e hanno anche una figlia insieme, Bianca. E insieme hanno saputo affrontare periodi di crisi, dovuti anche ad un lavoro che non andava come volevano, problema che l’ex calciatore non ha mai nascosto.

Mancano dal piccolo schermo da un po’ di tempo e ora non sarebbe il momento giusto per tornare? I fan li reclamano a gran voce e loro sarebbero anche tentati, ma con un’avventura diversa dal solito, come ha confessato Ursula al settimanale ‘Mio’: “Sossio ama l’Isola dei Famosi, sarebbe un naufrago pazzesco. Ammetto che con lui sì, lo farei: mi sentirei più al sicuro, pescherebbe per me!”. Un appello a Ilary Blasi e alla produzione del reality? Forse, ma è ancora presto per una risposta.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano in un reality? Il giudizio sugli ex compagni di Uomini e Donne

A fine agosto, come tutti gli anni, ricominceranno anche le registrazioni delle puntate di Uomini e Donne. Chi meglio di loro, grandi esperti del programma, per commentare quello che è successo nella passata stagione e cosa ci dobbiamo aspettare ora che il programma sta per ripartire?

A stuzzicare la fantasia di Ursula c’è soprattutto il rapporto tra Riccardo Guanieri, pugliese come lei e suo amico, e Ida Platano. Un’altra coppia che ha fatto sognare i fan di Uomini e Donne, come loro, anche se hanno fornito indizi contrastanti. E secondo lei in realtà Ida da tempo non è più innamorata del suo ex compagno.

Ma c’è spazio anche per Gemma Galgani. C’è un programma nel quale la vedrebbe bene, fuori da Uomini e Donne? “Forse a La Talpa: vorrei vedere la gioventù che ostenta in quel contesto Meglio ancora se con me o con Tina Cipollari come concorrenti, per spronarla meglio a dirgliene quattro”.