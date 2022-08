Totti-Blasi, altro colpo di scena: lui lo ha fatto di nascosto ma è stato beccato! Le voci parlano di un’inequivocabile incontro

L’ex capitano della Roma è sempre più vicino a Noemi Bocchi. I paparazzi lo hanno “beccato” mentre va a trovare la sua nuova fiamma. Il tutto era fatto di nascosto.

La separazione è ormai cosa nota da un paio di mesi, ma i risvolti sono ancora tutti da approfondire. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di interrompere la loro storia d’amore, sopravvissuta a diverse incomprensioni per anni, per il bene dei figli e della famiglia. Ognuno per la sua strada ora, con nuovi protagonisti che si stanno affacciando nella loro vita privata. Se alla conduttrice dell’Isola dei Famosi sono stati attribuiti diversi flirt, senza alcuna conferma, il nome che starebbe frequentando Totti è chiaro. Noemi Bocchi è la nuova fiamma dell’ex capitano giallorosso, almeno secondo quanto sostenuto dalla maggior parte dei quotidiani che si occupano di gossip.

Il presunto tradimento del famoso calciatore sarebbe stato alla base della separazione, e ancora oggi la relazione non è alla luce del sole.

A immortalare in qualche immagine esclusiva Totti, insieme a quella che sarebbe la sua nuova fiamma, è stato il settimanale Chi, che ha svelato i dettagli di quello che sarebbe accaduto.

Totti-Blasi, altro colpo di scena: la “fuga” da Noemi Bocchi è stata “beccata” dai paparazzi

Il magazine ha rincarato la dose in queste ore, con altri scatti che parlano di incontri più recenti. Un Totti che si reca di nascosto da Noemi, nella sua casa al Circeo. Francesco non era da solo ma in compagna di una coppia di amici. Secondo quanto si legge sulla rivista:

“Totti, assieme ad una coppia di amici, raggiunge l’abitazione al Circeo di Noemi. Esce dalla vettura a testa bassa e varca la porta d’ingresso. Questa volta con lui c’erano altre due persone. La macchina si è fermata proprio dove, pochi giorni fa, avevamo visto parcheggiare Noemi. L’ingresso del Capitano è registrato alle 22.30 mentre l’uscita, fino alle due di notte, non c’è stata”.

Se fino ad ora non ci sono stati né indizi social, né dichiarazioni ufficiali, in molti sono pronti a scommettere che a breve l’ex giocatore della Nazionale uscirà allo scoperto.