Don Matteo, la Rai cambia di nuovo idea: che batosta per i fan della serie tv

La Rai ha deciso di stravolgere la programmazione di settembre, con Don Matteo che è a farne le spese: scopriamo cosa sta succedendo.

Una nuova batosta è pronta a colpire tutti i fan di Don Matteo, con la Rai che ha deciso di cambiare tutto il palinsesto. Arriva quindi un colpo basso soprattutto per i telespettatori della storica serie: cosa cambia.

Da settembre cambia ufficialmente la programmazione in casa Rai. Infatti a breve torneranno le trasmissioni che popolano il palinsesto della stagione autunnale, dicendo quindi addio alle fiction e soap che nel corso dell’estate hanno tenuto compagnia al pubblico televisivo Rai. Questo è proprio il caso di Don Matteo con Terence Hill, la quale sarà sospesa dalla programmazione autunnale della rete ammiraglia. La stessa sorte toccherà anche alla serie Sei Sorelle, che lascerà spazio a Il Paradiso delle Signore.

Nel dettaglio le anticipazioni rivelano che le prime modifiche verranno attuate a partire dal prossimo lunedì 5. Infatti a partire dalle ore 14:00, infatti, si assisterà allo stop delle repliche di Don Matteo, fiction che anche quest anno è riuscita a registrare degli ottimi risultati in termine di ascolti. Si parla di una media del 13-15% di share al giorno con cui la storica fiction è riuscita a tenere alto il nome di Rai Uno anche durante la programmazione estiva, coprendo la fascia lasciata scoperta da ‘Oggi è un altro giorno‘ di Serena Bortone.

Rai, tanti ritorni in autunno: la programmazione completa

Sono diversi i ritorni in scena che vedremo nel corso di questo autunno. Primo su tutti è quello di ‘Oggi è un altro giorno‘ condotto da Serena Bortone. Infatti il talk show è oramai giunto alla terza stagione e tornerà proprio dal 5 settembre, in diretta su rai 1 dalle 14 alle 16 circa. Anche quest anno saranno trattati temi di attualità, spettacolo e politica ed in vista delle elezioni verrà riservato ampio spazio alla campagna elettorale. Nella stessa giornata del 5 settembre, ci sarà spazio anche per il ritorno di Alberto Matano con il talk show La Vita in diretta.

Anche quest anno il programma tornerà nella fascia oraria che va dalle 17:05 alle 18:40 circa e avrà il compito di sfidare Pomeriggio 5, il talk show Mediaset condotto da Barbara d’Urso. Inoltre con il ritorno di Alberto Matano sul piccolo schermo avremo anche la chiusura stagionale di Estate in diretta, il programma “supplente” che lo ha sostituito nel corso della stagione estiva. Mentre la grande notizia è il ritorno de Il Paradiso delle Signore, che dal 12 settembre tornerà con gli episodi della nuovissima settima stagione.