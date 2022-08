Barù e Jesica Selassiè, è arrivata la resa dei conti: fan impazziti

Barù non ha avuto pietà per i fan dei Jerù, facendo intuire che forse è arrivato al massimo della sopportazione. Ecco cosa è successo e cosa ha scritto.

Come è noto, nei reality show i personaggi più seguiti dal pubblico sono spesso quelli che si innamorano. Capita quindi che i fan si affezionino non tanto al singolo concorrente, ma proprio alla coppia. Sicuramente, nel GF Vip 6, così è stato per Basciagoni e per i Jerù. Dopo essere entrati quasi da sconosciuti nella casa, sono diventati fra i più amati.

La relazione fra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni prosegue a gonfie vele, tanto che hanno anche aperto insieme un brand di moda ed accessori. Lo stesso non si può dire per Barù e Jessica Selassiè. Nel corso del reality erano emerse alcune conversazioni della principessa in cui sembrava voler ingigantire volutamente la sua relazione per vincere.

GF Vip 6, per Barù i Jerù non sono mai esistiti

Jessica Selassiè ha vinto il GF Vip 6 grazie al percorso fatto ed alla sicurezza caratteriale acquisita durante il suo percorso. Gran parte dell’affetto del pubblico, però, le è arrivato anche a causa della sua sfortuna con gli uomini e la sua tenacia con Barù. Dopo aver concluso l’esperienza con il reality di Canale 5, le cose non sono andate come si sperava.

La principessa non è stata felice nel vedere il comportamento di Barù fuori dalla casa del Grande Fratello. Gli ha anche augurato buona fortuna con la modella che (forse) stava frequentando. In quel modo, Jessica sembrava aver messo una pietra sopra ad una storia che ha fatto sognare più gli spettatori che i protagonisti.

La lettera che non è piaciuta all’ex GF Vip: cosa c’è scritto

Il 21 agosto una fan dei Jerù ha scritto una lettera a Jessica Selassiè e Barù, invitandoli a ripensarci ed a tornare insieme. Ha portato in esempio la storia della relazione con suo marito, spiegando che sono riusciti a mettere tutto da parte e ricominciare. Queste parole sembrerebbero aver fatto perdere la pazienza al cugino di Costantino della Gherardesca.

Barù ha inizialmente condiviso l’hashtag del suo nome, come ha rimarcare che lui è una persona sola e non una coppia. Poi ha anche aggiunto: “Se focalizzaste le vostre energie su una causa umanitaria, fareste del bene“. Secondo l’ex GF Vip, dunque, i Jerù stanno solo perdendo tempo in fantasie senza senso.

Ecco i messaggi di Barù ai fan dei Jerù: