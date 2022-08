Carmen Di Pietro, decisione choc dopo L’Isola dei Famosi: è un vero e proprio trauma! La nota soubrette è stata segnata per sempre da quella esperienza

Dopo essere tornata dall’Honduras, l’ex compagna di Sandro Paternostro non può più fare a meno di utilizzare alcune cose che tiene sempre a portata di mano nella sua borsa.

Per capire come la partecipazione a L’Isola dei Famosi non sia proprio una passeggiata di salute basta vedere l’impatto psicologico, oltre che fisico, che ha avuto su molti dei suoi concorrenti. Tra questi figura senza dubbio anche Carmen Di Pietro, rimasta traumatizzata dal suo viaggio in Honduras. Lei ha gareggiato assieme al figlio, Alessandro Iannoni, a quanto pare più rilassato di lei nel vivere questa esperienza.

La famosa soubrette, nota per la sua forma fisica bestiale (ha 57 anni) segue solitamente una dieta ricca anche di carboidrati, visto il costante allenamento in palestra. Non disdegna dei bei piatti di pasta quotidianamente, pronta poi a bruciare tutto tra una seduta di pesi e una di aerobica. Tra i suoi piatti preferiti, che spesso si regala per pranzo, ci sono le fettuccine alla carbonara.

Carmen Di Pietro, L’Isola dei Famosi l’ha cambiata: ora ha sempre del cibo in borsa!

Parlando recentemente a Tele Sette, Carmen Di Pietro ha spiegato che una cosa è profondamente cambiata in lei dopo essere tornata da L’Isola dei Famosi. Ora non può fare a meno di tenere sempre del cibo a portata di mano nella sua borsa, anche quando compie piccoli spostamenti. Che siano dei semplici snack o della frutta secca, ma deve avere per sua tranquillità qualcosa da mangiare.

“Non li mangio ma mi dà sicurezza sapere di avere del cibo con me“, ha spiegato l’ex moglie di Sandro Paternostro. Poi ci ha tenuto a sottolineare come questa avventura abbia rinsaldato il suo rapporto con il figlio, Alessandro Iannoni. Il 20enne è un vero ragazzo d’oro, studioso e ligio al dovere, che non ci ha pensato su un istante prima di mollare il reality per far fronte ad alcuni esami universitari già programmati.

Anche per la Di Pietro lo studio è piuttosto importante, tanto da voler tornare a scuola. Si parla di lei come possibile concorrente della seconda edizione di Back to school, che verrà condotta non da Nicola Savino ma da Federica Panicucci. Non resta che attendere l’autunno per vedere se sarà un’alunna modello.