Isabella Ricci contro Tina Cipollari, l’ex dama di Uomini e Donne spiazza tutti

Le parole dell’ex dama di Uomini e Donne nei confronti della storica opinionista: ecco quali rivelazioni hanno sorpreso gli appassionati

L’idea di lanciare già da qualche anno il Trono Over a Uomini e Donne ha rappresentato da subito una scelta coraggiosa e vincente da parte di Maria De Filippi, che in questo modo ha allargato l’interesse per il suo programma.

Non solo più le storie tra tronisti e corteggiatori belli e giovani. Ma anche storie e relazioni nate in TV tra persone più mature, addirittura spesso legate già alla terza età. Tra le protagoniste assolute di questo trono spicca una donna che si è sempre contraddistinta per eleganza e savoir-faire.

Stiamo parlando di Isabella Ricci, ex dama di Uomini e Donne che ha trovato con fortuna e con meraviglia anche un nuovo compagno per la vita. La donna si è infatti sposata con Fabio Mantovani, anch’egli cavaliere nel programma della De Filippi.

Isabella Ricci dà lezioni di bon-ton ed elogia a sorpresa Tina Cipollari

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, Isabella Ricci è tornata a far parlare di sé. Ma non per le vicende sentimentali, che in questo momento sembrano andare a gonfie vele. Bensì per giudizi interessanti a livello di bon-ton.

Isabella è infatti una maestra di portamento e ha voluto dare i propri pareri sulle ex compagne di viaggio in TV. A sorpresa, ha elogiato la vulcanica Tina Cipollari, considerata da molti un personaggio spesso sopra le righe, ma la Ricci ha inquadrato bene la donna.

“Tina per me è la regina del bon-ton a Uomini e Donne. Lei è una donna con un’educazione vecchio stile: credo che abbia tirato su i figli nella stessa direzione”.

Dunque Tina promossa a pieni voti dalla ex dama di Uomini e Donne. Ma Isabella Ricci non ha potuto nascondersi nel giudicare i comportamenti della sua rivale storica: vale a dire Gemma Galgani, la longeva dama torinese.

Le due in studio non hanno mai avuto grande feeling. La Ricci lo conferma con queste affermazioni: “Gemma, rispetto ad altri storici volti del programma ha un vantaggio: che almeno due parole in italiano le dice. Però fa fatica a fare un pensiero logico, perché si perde tra emozioni e sentimenti. Ma un passato remoto e un trapassato prossimo li riesce a coniugare”.