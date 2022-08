Colpo di scena in casa Pretelli: storia d’amore giunta al capolinea

Un vero e proprio colpo di scena ha colpito la casa Pretelli. Infatti uno degli amori che sembrava tra i più solidi è andato in fumo: i dettagli.

Giornata di grande apprensione in casa Pretelli, dopo l’inaspettata fine di una storia d’amore. Infatti l’annuncio ha spiazzato tutti i fan, che non potevano mai aspettarsi un taglio così deciso: cos’è successo.

Giornata di grande caos in casa Pretelli. Infatti Giulio, fratello di Pierpaolo Pretelli, tramite una Story Instagram ha comunicato che la relazione con la fidanzata Alessia – a questo punto ex – è giunta al capolinea. Questo è un vero e proprio fulmine a ciel sereno visto che la coppia, poco più che ventenne ha già avuto una figlia: la piccola Sophie, pochi mesi fa, più precisamente il 28 settembre 2021.

L’annuncio è arrivato tramite un post stringato, dove il ragazzo ha spiegato che la love story è finita su un binario morto “da tempo”. Quindi hanno trovato conferma le ricostruzioni fatte da alcuni fan, i quali, di recente, avevano notato che i due giovani non si mostravano più insieme sui rispettivi profili social. Da qui sono nate le prime ipotesi di rottura tra i due. Ipotesi che ora viene avallata dal diretto interessato. Andiamo quindi a vedere l’annuncio del ragazzo su Instagram.

Pretelli, rottura per il giovane Giulio: la conferma arriva sui social

Sui social Giulio Pretelli ha quindi confermato la rottura con Alessia. Infatti in un post si può leggere: “Ciao ragazzi, in molti mi hanno chiesto cosa stia succedendo in con Alessia. Purtroppo, già da tempo, non stiamo più assieme. Abbiamo voluto trascorrere questi giorni insieme con la piccola principessa di casa per farle sentire calore da entrambe le parti. Grazie per la comprensione“.

Con queste parole il ragazzo ha voluto dare l’annuncio della fine della sua storia d’amore con quella che oramai è l’ex fidanzata. Il fatto che i due ragazzi passino comunque del tempo assieme con la piccola Sophie spinge a credere che i rapporti non si siano del tutto deteriorati, nonostante la storia sentimentale si sia conclusa. Infatti da buon padre, Giulio ha espresso la volontà di voler continuare a vedere la figlia, nonostante la relazione finita con la madre.