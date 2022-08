Harry e Meghan, bomba incredibile: hanno escluso tutta la Royal Family

Tutta la Royal Family sarebbe incredibilmente esclusa da un importantissimo progetto familiare di Harry e Meghan. Ecco cosa vorrebbero fare.

Recentemente si sono rincorse le voci di un’imminente crisi fra Harry Windsor e Meghan Markle. Sin dal giorno del matrimonio, in pochi hanno scommesso sulla durata della loro unione. Le testimonianze degli ex fidanzati dell’attrice di Suits sembravano confermare che sarebbe stata proprio Meghan a lasciare Harry quando non le sarebbe più servito.

In realtà, Harry e Meghan sembrano essere sempre più affiatati ed innamorati. Già durante la celebre intervista alla giornalista americana Oprah Winfrey, si erano scambiati delle parole dolcissime. Il figlio di Lady Diana aveva sostenuto che sua moglie l’aveva salvato, e che era contento della sua decisione di andare a vivere in America.

Harry e Meghan, la Royal Family è stata esclusa?

Dall’intervista con Oprah Winfrey, le cose non sembrerebbero essere cambiate fra Harry e Meghan. Alcune indiscrezioni riportano che il principe avrebbe detto di aver vinto la lotteria nel momento in cui ha incontrato la sua futura moglie. La coppia sembra aver deciso di voler riallacciare i rapporti con la Royal Family, facendo diversi viaggi a Londra.

A settembre, infatti, ci saranno diversi eventi che porteranno di nuovo Harry e Meghan in Inghilterra, anche se sembra che non potranno vedere la regina Elisabetta II. Un amico della coppia avrebbe dichiarato alla rivista Heat che sono più innamorati che mai. La coppia ha in progetto di celebrare il proprio amore con uno speciale evento.

È amore, business o tutti e due? Il dettaglio che fa storcere in naso

Harry e Meghan starebbero progettando di rinnovare le promesse di nozze. Alla cerimonia non dovrebbero essere invitati Kate Middleton e William Windsor, a dimostrazione dei difficili rapporti fra le due coppie. La regina Elisabetta II non potrebbe in ogni caso essere presente per i suoi problemi di salute: la cerimonia dovrebbe infatti svolgersi in California.

Subito dopo la festa, sarebbe previsto un secondo viaggio di nozze con i figli verso una destinazione segreta. Ci sarebbe però un dettaglio che ha fatto storcere il naso a molti. Il rinnovo delle promesse di matrimonio sarebbe registrato in esclusiva da Netflix, ed andrebbe a far parte del docu-reality sulla loro vita. È amore, business o tutti e due?

Ecco alcune foto che Harry e Meghan hanno diffuso per festeggiare il primo anniversario di matrimonio, celebrato il 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio a Windsor.