Mina Settembre 2, quando inizia? La Rai cambia di nuovo idea: colpa delle elezioni

C’è grande attesa per Mina Settembre 2 da parte di tutti i telespettatori Rai. Andiamo quindi a vedere quando tornerà la fiction.

La Rai in queste ore ha deciso di comunicare quando tornerà sul piccolo schermo Mina Settembre, con gli episodi della seconda stagione. Scopriamo quindi tutti i dettagli sulla fiction che vede protagonista Serena Rossi.

L’estate si avvia verso la conclusione e per le televisioni è tempo di pensare ad un palinsesto televisivo competitivo in vista della prossima stagione. Infatti torneranno in onda i programmi e le fiction più amate e proprio tra quest’ultime troviamo Mina Settembre 2. La data d’inizio della fiction con protagonista l’attrice napoletana Serena Rossi, infatti, inizialmente era prevista per domenica 25 settembre. Tuttavia c’è stato un dubbio degno di nota per tutti i telespettatori che l’aspettano con grande attesa.

Infatti quel giorno ci saranno le elezioni e dunque si è ipotizzato che la prima puntata della serie di Rai1 potesse slittare. Alla fine però, nonostante le elezioni politiche, a Rai ha preso una decisione, la fiction debutterà domenica 25 settembre in prima serata ma, andrà in onda un solo episodio, infatti alle 22.45 circa darà la linea allo Speciale sulle elezioni condotto da Bruno Vespa e Monica Maggioni. A rivelarlo è il portale DavideMaggio.it, da sempre informatissimo sul mondo della televisione.

Mina Settembre 2, c’è la data d’esordio: tornerà il 25 settembre

Una volta svelata la data del ritorno sul piccolo schermo, a rivelare alcune anticipazioni sui nuovi episodi ci ha pensato proprio Serena Rossi. L’attrice napoletana nel corso di un’intervista ha quindi affermato: “Nelle nuove puntate, Mina terrà un corso di educazione sessuale ai ragazzini di una scuola media e si imbatterà in storie dalle problematiche attuali“. Ma le anticipazioni non sono finite qui, con l’attrice che ha continuato: “Su Domenico (interpretato da Giuseppe Zeno) finalmente prenderà una decisione. Cosa dire di più? Che ci sono stati giorni in cui siamo schiattati dalle risate…“.

Sempre Serena Rossi ha poi aggiunto che ci saranno due gradite new entry che animeranno le trame e sono Marisa Laurito e Antonia Liskova. Le due attrici si andranno ad aggiungere ai confermatissimi Giorgio Pasotti nei panni dell’ex della protagonista, il magistrato Claudio De Carolis e Christiane Filangieri in quelli di Irene. Quindi a fine settembre la fiction tornerà con i 12 episodi suddivisi in sei puntate ma, come spiegato nel primo paragrafo nella 1° puntata verrà trasmesso un solo episodio per lasciare spazio allo speciale Porta a Porta sulle elezioni.