Belen-Stefano De Martino, in arrivo un altro figlio? L’ultimo indizio fa sognare gli italiani. La coppia è tornata più unita che mai negli ultimi mesi

A partire da alcune voci provenienti dai social si è scatenato il gossip relativo alla presunta gravidanza della showgirl argentina. Belen ha preso 4kg da quando è cominciata l’estate…

Hanno incarnato alla perfezione la coppia ideale dei fan. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati da qualche mese uno di fianco all’altra, riscoprendo un amore che affonda le radici a moltissimo tempo fa. L’ex ballerino di Amici e la showgirl avevano sempre mantenuto un ottimo rapporto, anche per il bene del piccolo Santiago. Le vicissitudini della vita li hanno ravvicinati e ora il loro amore è di nuovo scoppiato in tutta la sua forza. In molti iniziano a vociferare anche di una possibile nuova gravidanza dell’argentina, alimentando i rumors con alcune dichiarazioni pronunciate dalla diretta interessata. In alcune dirette Instagram, infatti, Belen ha confessato di essere ingrassata di ben 4 chili da quando è cominciata l’estate. Ora per una maniaca della forma fisica come lei (e aggiungiamo con questo caldo) pensare che si possa essere lasciata andare fino a questo punto suona piuttosto strano. Da qui i fan sono partiti con ipotesi di stato interessante, a coronamento dell’unione ritrovata con il compagno.

Belen-Stefano De Martino, in arrivo un altro figlio? Ad alimentare le voci è stata lei stessa con un particolare

Belen dopo Santiago (nato nel 2014) ha avuto un altro figlio (la piccola Luna Mari), nata dall’unione con Antonino Spinalbese. Chissà che ora non sia di nuovo il momento di tirar fuor pannolini e culle per la terza volta. Per Stefano questo sarebbe il secondo bimbo, ancora una volta condiviso con la donna della sua vita. Nonostante abbia avuto molte altre storie, a quanto pare, la relazione con Belen è la più importante per lui.

Al di là delle voci di gossip, la coppia sta attraversando un grande momento anche dal punto di vista professionale. L’ex ballerino ha raccolto un ottimo successo con Summer Hits, condotto insieme ad Andrea Delogu e tornerà a settembre su Rai2, come uno dei volti di riferimento. Dal canto suo la Rodriguez sarà invece alla guida di Tu si que vales, nel programma che condivide con volti del calibro di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.