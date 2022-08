“Cerco uomo italiano per fare un figlio”, appello del Ken umano: ennesima stangata a Giacomo Urtis

L’ex Ken umano, ad oggi Jessica Alves, è tornata a parlare del suo rapporto con Giacomo Urtis e non solo, facendo discutere molto

Dichiarazioni indubbiamente sui generis quelle di Jessica Alves che è tornata a parlare di vari argomenti, tra questi il desiderio di diventare mamma ed il conseguente appello ad un uomo disposto a diventare papà.

Da Ken umano a Barbie il passo è breve e Jessica Alves l’ha fatto con entrambe le gambe sottoponendosi a numerosi interventi di chirurgia estetica. Di chi poteva innamorarsi se non di un chirurgo estetico? Giacomo Urtis è stato un gran pezzo della vita di Jessica che spesso ha parlato di lui, anche quando era all’interno della casa del GF Vip: “Amo ancora Giacomo, lui però è bisessuale e mi auguro che faccia chiarezza nel cuore e che poi torni da me ad amarmi. […]Sì certo che vorrei un figlio da lui è verissimo. Abbiamo discusso di questo, me lo ha promesso. Mi ha detto di sì prima di fare l’ingresso al Grande Fratello Vip. Mi ha promesso che una volta uscito potremmo fare un bambino. Se accadrà sarò una donna felicissima. Lui è stupendo e sarebbe un padre meraviglioso. Lo vedo benissimo come papà del nostro futuro bambino”.

Nel frattempo, Jessica Alves ha pensato a tutto biologicamente: “Il trapianto di utero? Mi sottoporrò a questo intervento a breve. Però avrò bisogno dei semi di Giacomo per avere un figlio. Noi siamo fatti l’uno per l’altra. Deve sapere che abbiamo molte cose in comune e ci capiamo. Per lui farei di tutto, anche trasferirmi presto a Milano”.

Jessica Alves cambia idea su Giacomo Urtis: “È troppo impegnato”

Al settimanale Nuovo, Jessica Alves ha rilasciato una nuova intervista: “Voglio un amore e una famiglia vera, desidero tanto diventare mamma. Se voglio fare un figlio con Giacomo Urtis? Giacomo è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano”.

L’ex Ken umano non sembra essere più convinta di voler avere il chirurgo estetico nella sua vita, ma è certa di voler proseguire sulla strada della gravidanza.