Adriana Volpe non ci sta, duro attacco a Sonia Bruganelli: “Ha le spalle coperte”

Adriana Volpe ancora sul piede di guerra dopo l’esclusione al GF Vip come opinionista. E se la prende con la sua ex rivale e collega

Il 19 settembre prossimo sarà il momento della ripartenza per il Grande Fratello Vip, il reality più seguito ed atteso da mezza Italia. Alfonso Signorini è pronto ad aprire nuovamente le porte della casa più nota della nostra TV.

In attesa di conoscere l’intero cast dei partecipanti alla settima edizione del GF Vip, già è risaputo chi sarà ad affiancare Signorini nello studio di Cinecittà. Ovvero Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis ed opinionista d’eccezione.

Confermatissima la producer televisiva, mentre al suo fianco un volto nuovo: la cantante Orietta Berti, amatissima dal pubblico italiano, preferita ad Adriana Volpe che dopo il lavoro svolto lo scorso anno non è stata riconfermata affatto da Mediaset.

Lo sfogo di Adriana Volpe: nel mirino Sonia Bruganelli e la produzione del GF Vip 7

Adriana Volpe non ha avuto peli sulla lingua nel commentare la situazione. Al settimanale Nuovo, la conduttrice trentina non ha nascosto per nulla l’amarezza di essere stata esclusa dal cast del GF Vip 7 nonostante il buon lavoro della scorsa edizione.

In particolare la Volpe si è scagliata contro Sonia Bruganelli ed i produttori Mediaset che l’hanno preferita in questo ruolo: “La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre…Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.

Riferimento chiaro al fatto che la Bruganelli, essendo moglie di un pezzo grosso come Paolo Bonolis, abbia più santi in paradiso rispetto ad Adriana Volpe che invece in passato è stata al centro di controversie rilevanti, anche con Giancarlo Magalli.

L’ex opinionista, che tra l’altro ha rifiutato l’ipotesi di tornare al GF Vip come concorrente, ha però in cantiere altre idee ed un progetto nuovo di zecca come già accennato. La Volpe ha infine fatto l’in bocca al lupo ad Orietta Berti come sua sostituta, parlando in toni rispettosi della esperta cantante emiliana.